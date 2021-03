Le prix du crabe à la hausse

Alors que les premiers crabes arriveront jeudi dans les poissonneries du Bas-Saint-Laurent, les consommateurs doivent s'attendre à payer le précieux crustacé beaucoup plus cher cette année.

• À lire aussi: C'est parti pour la pêche au crabe des neiges

Ainsi, les amateurs de crabe vont devoir payer environ six dollars de plus la livre de crabe cette année.

«Ça représente une hausse de 30%, je n'ai jamais vu ça et je ne pensais jamais voir ça de ma vie», a lancé Sarah Landry, propriétaire de la Poissonnerie Gagnon.

C'est la rareté de la ressource sur le marché et la forte demande, notamment en provenance des États-Unis, qui mettent beaucoup de pression sur le prix.

«Les inventaires sont vraiment à leur plus bas niveau, il y des ruptures de stock partout et, en plus, le crabe est très populaire aux États-Unis, a expliqué le propriétaire des Pêcheries de l'Estuaire, Henry Clapperton. Le crabe des neiges est pêché majoritairement en eaux canadiennes, en Alaska et en Russie. En Alaska, pour des raisons liées à la COVID, le crabe n'est pas sorti de l'eau, donc ç'a créé une rareté sur le marché.»

«Même si le crabe est débarqué ici à Rimouski, eh bien, il faut payer le prix que les Américains sont prêts à payer», a souligné Mme Landry.

Cette hausse ne fait pas plaisir aux propriétaires de poissonneries qui conservent pratiquement la même marge de profit.

«Ça nous fend le cœur, on aime voir nos clients souvent, on n'aime pas annoncer des hausses aussi élevées», a lancé Sarah Landry.

«C'est plate pour nous, c'est plate pour le consommateur, mais en même temps, c'est le prix du marché, faut faire avec, on va faire le possible pour satisfaire les clients, on comprend qu'ils vont peut-être en manger moins cette année», a souligné Christopher Clapperton.

La vente de crabes au temps de la COVID

Différentes poissonneries de la région Rimouski auront également des points de vente temporaires cette année en raison de la COVID-19.

«Pour éviter les files d'attente, pour être plus rapides, plus efficaces, on a décidé de revenir dans le stationnement du Carrefour avec le service à l'auto», a expliqué Sarah Landry.

À la Poissonnerie du Fleuve, on aura également un point de vente temporaire dans le stationnement de l'église Sacré-Coeur à Rimouski.

«On a une limite de trois personnes dans la poissonnerie, alors de cette façon-là, on va éviter les longues files d'attente», a souligné Christopher Clapperton.

Durant le premier week-end de vente, la Poissonnerie Gagnon écoule en moyenne entre 15 000 et 20 000 livres de crabes.