Les variants se multiplient et se dispersent au Bas-Saint-Laurent

La santé publique du Bas-Saint-Laurent confirme que les variants sont de plus en plus présents sur le territoire.

Quarante-quatre cas de variants sont maintenant répertoriés, principalement dans le Kamouraska et à Rivière-du-Loup, mais on en retrouve aussi dans la MRC de Rimouski-Neigette.

Onze éclosions sont actives sur le territoire pour un total de 83 cas actifs.

Cinq personnes sont hospitalisées à la suite de complications liées à la COVID-19, une baisse de quatre comparativement à mardi.

Cette journée-là, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent confirmait que les patients qui nécessitaient une hospitalisation étaient âgés de 2 à 75 ans. Le réseau de la santé n’a pas voulu confirmer ces données mercredi.

Cependant, ce bambin de 2 ans n’est pas le seul dans cette tranche d’âge à avoir nécessité une hospitalisation au Québec, mais il s’agit du seul répertorié au Bas-Saint-Laurent.

Selon la Dre Caroline Quach-Thanh, pédiatre microbiologiste-infectiologue et chercheuse au CHU Sainte-Justine, lorsque des enfants en si bas âge sont infectés et malades ont ne prend aucune chance. «Souvent, on est plus prudents avec les plus jeunes et de les envoyer à la maison. On fait attention et on les surveille pendant 24 à 48 heures».

Outre un bambin de 2 ans, la santé publique confirme que des personnes dans la trentaine et dans la quarantaine sont gravement malades et nécessitent des soins hospitaliers.

Le microbiologiste infectiologue Pierre Harvey confirme que ce variant est très virulent et rend les personnes infectées très malades, peu importe leur âge. Il lance un avertissement aux plus jeunes qui se croient à l’abri des complications de ce virus.

«Il ne faut pas [tenir] pour acquis que ce n’est pas grave parce que j’ai 25 ans», a-t-il dit en entrevue à TVA Nouvelles.

Quinze écoles sont touchées au Bas-Saint-Laurent où 30 élèves et 10 enseignants/employés ont déclarés positifs. Trente classes sont en isolement et six écoles en éclosion. Quelque 985 personnes sont en isolement, dont 795 élèves.