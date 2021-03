«Star Académie»: bouger pour mieux chanter!

Josée Lavigueur a été professeure de mise en forme à «Star Académie» en 2005 et 2012, et est brièvement revenue à ses anciennes amours mercredi, en allant offrir une séance de cardio et de musculation aux académiciens, dans leurs locaux de Waterloo, martelant son précepte de prédilection: l’importance de bouger pour le plaisir!

Celle qui est aussi l’entraîneuse personnelle de la directrice de l’académie, Lara Fabian, est formelle: il est indispensable, pour un artiste, d’avoir une bonne condition physique pour offrir son plein rendement sur scène.

Josée Lavigueur s’enflamme en énumérant les bienfaits de l’exercice pour les chanteurs et chanteuses. «À bien des niveaux, soutient-elle. Au niveau de l’assurance, de la conviction, de la posture. Pour le diaphragme et le gainage, aussi; c’est extrêmement important de savoir maîtriser la sangle abdominale. Il y a aussi l’endurance musculaire et cardiovasculaire. On peut regarder n’importe quel chanteur ou artiste qui "performe" sur scène, c’est un véritable "workout"! Il faut être en forme pour être sur scène pendant deux heures et ne pas être complètement "claqué", "fini", après.»

Prise de conscience

Il n’y a pas d’enseignant d’éducation physique à proprement parler à «Star Académie» cette année, mais chaque semaine, les candidats sont invités à se remuer le popotin. Depuis le début de la saison, ils ont entre autres reçu une leçon de Zumba de Mathieu Dufour. Ils ont aussi dansé avec Pepe Munoz, sans compter les nombreuses chorégraphies qu’ils doivent exécuter chaque semaine dans les variétés du dimanche.

«Je suis ravie que Jean-Philippe Dion (producteur de "Star Académie", NDLR) ait compris l’importance d’intégrer au moins un moment d’activité physique, ou à tout le moins une discussion sur le sujet, remarque Josée Lavigueur. Cette prise de conscience, c’est un point de départ. Ce matin (mercredi), on n’a fait maigrir personne, mais on s’en fout! Ce n’est pas le but. On ne s’entraîne pas pour maigrir, on s’entraîne pour être en meilleure santé. Le message que j’ai voulu passer, c’est celui-là, et je pense que les académiciens l’ont compris.»

Josée a noté que ses élèves d’un jour ont beaucoup de coordination. Elle leur a proposé des trucs de musculation à intégrer à leur routine, et a laissé derrière elle de petites fiches qu’on accrochera dans le Manoir Maplewood, pour rappeler aux pensionnaires l’importance de ne pas négliger abdos et fessiers au détour d’un cadre de porte!

«Ça m’a fait plaisir de constater qu’ils ont eu du "fun". Il faut cesser d’associer l’activité physique à une punition. En retournant à ma voiture, en sortant, j’ai croisé Guillaume et, de loin, il m’a dit combien il avait passé un bon moment. Juste ça, ç’a fait ma journée!», se réjouit Josée Lavigueur, qui souligne cette année 25 ans de carrière dans les médias et qui se concentre actuellement sur ses conférences et son projet de plateforme d’entraînement à domicile Ma Zone Fit.