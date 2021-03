Une vingtaine de contraventions pour des jeunes rassemblés à Chicoutimi

Les policiers de la Ville de Saguenay ont remis une vingtaine de contraventions à des jeunes qui se sont rassemblés dans le stationnement du restaurant et dépanneur Bouffe et Plus à Chicoutimi-Nord mercredi midi.

Après avoir donné plusieurs avertissements depuis le début de la pandémie aux jeunes, les policiers ont sévi; chaque jeune en infraction a reçu une amende de 560 $, frais inclus, soit le montant prévu pour les mineurs.

«On sait qu'ailleurs sur le territoire, il y a des établissements scolaires où il y a encore des rassemblements aux abords de ces établissements-là. On les observe, ça fait longtemps qu'on fait des interventions et on va agir s'il le faut», a expliqué le porte-parole de la police de Saguenay, Bruno Cormier.

Des avertissements verbaux, des interventions avec du personnel scolaire, des rappels à l'école et même des lettres ont été envoyés aux parents des élèves avant d'en venir à la remise de contraventions. Parfois, une centaine de jeunes se retrouvent au même endroit, sans distanciation physique ni port du masque.

Lors de l'intervention, un jeune, qui a refusé de s'identifier aux policiers, a tenté de prendre la fuite. Il a finalement été arrêté et fera face à des accusations.

Rappelons que les policiers de Saguenay sont intervenus en début de semaine dans quelques stationnements de la ville pour remettre 23 constats d'infraction à des jeunes rassemblés avec leurs véhicules.