WestJet rétablit des vols régionaux

Le transporteur WestJet a annoncé, mercredi matin, qu’il rétablira les vols desservant les collectivités de Québec, Charlottetown, Fredericton, Moncton et Sydney qui ont été suspendus en raison de la COVID-19.

La reprise du service permettra à WestJet de miser sur les services de l'ensemble de son réseau d'aéroports nationaux, comme c'était le cas avant le début de la pandémie de COVID-19.

«Nous sommes déterminés à retourner dans les collectivités où nous avons dû interrompre le service en raison de la pandémie, et nous offrirons de nouveau les vols vers ces régions au cours des prochains mois, de notre propre initiative», a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet.

«Ces collectivités ont joué un rôle crucial dans notre succès au cours des 25 dernières années, et il est essentiel pour nous de veiller à ce qu'elles aient accès à un service aérien abordable et à une connectivité intérieure pour stimuler leur reprise économique», a-t-il ajouté.

La reprise du service de WestJet dans les cinq aéroports où le service a été interrompu au mois de novembre est prévue entre le 24 juin 2021 et le 30 juin 2021.

Les itinéraires entre Québec et Toronto seront rétablis dès le 28 juin 2021. Ceux entre St. John's et Toronto seront de nouveau offerts à compter du 24 juin 2021. Et la reprise du service entre St. John's et Halifax se fera à partir du 6 mai 2021.

Avec le déploiement du vaccin, la compagnie aérienne espère «qu’il y aura un assouplissement des restrictions de voyage onéreuses actuellement en place».