Affaire Sanjay Vig: un suspect identifié activement recherché

Après avoir arrêté par erreur Mamadi Fara Camara pour avoir désarmé et tiré sur un policier, les autorités croient avoir identifié le véritable auteur du crime, qui serait un jeune de 21 ans à l’adresse inconnue.

Un mandat d’arrestation a été émis contre Ali Ngarukiye, en lien avec la violente agression contre le policier Sanjay Vig, survenue le 28 janvier dernier dans le quartier Parc-Extension. Ngarukiye est accusé de voies de faits graves, d’avoir désarmé l’agent et d’avoir tenté de le tuer avec l’arme et d’avoir déchargé l’arme à feu. Il est aussi accusé d’avoir volé deux voitures quelques jours plus tôt, soit une Hyudai Elantra rouge, et un Honda CRV noir.

L’affaire avait fait grand bruit il y a deux mois. Rapidement, les policiers avaient arrêté Mamadi Fara Camara, un chargé de laboratoire et étudiant à Polytechnique. Or, après que ce dernier ait passé six jours en détention, l’enquête avait permis de découvrir que les policiers avaient arrêté la mauvaise personne.

Face à cette situation, le Directeur des poursuites criminelles et pénales avait retiré les accusations. Le chef de police s’était ensuite personnellement excusé auprès de M. Camara.

Depuis, les policiers ont poursuivi leur enquête afin de retrouver l’auteur du crime, mais également l’arme à feu du policier. Cela les a menés auprès de Ngarukiye, qui est maintenant recherché en vertu d’un mandat d’arrestation signé par un juge de la Cour du Québec.

