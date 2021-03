Budget Girard: des centaines de millions de dollars pour les PME et les travailleurs

Le gouvernement Legault mise sur une baisse de l’impôt des PME et la formation des travailleurs pour stimuler la relance économique post-pandémie.

Québec fait passer de 4 à 3,2 % le taux d’imposition des plus petites PME, une mesure qui pourrait bénéficier à plus de 70 000 entreprises et qui coûtera environ 70 millions $ par année au gouvernement. Les PME ontariennes bénéficient d’un taux d’imposition de 3,2 % depuis plus d’un an.

«Le gouvernement souhaite que nos petites entreprises deviennent moyennes et que nos moyennes entreprises deviennent de grandes entreprises québécoises. Nous leur donnons un coup de pouce à cette fin», a déclaré jeudi le ministre des Finances, Éric Girard, dans son discours sur le budget 2021-2022.

D’autre part, Québec ajoute plus de 400 millions $ sur cinq ans pour aider les travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie à se réorienter. De cette somme, 158 millions $ seront consacrés à la requalification de la main d’oeuvre et 246 millions $ à l’intégration des immigrants au marché du travail.

Rappelons que l’automne dernier, le gouvernement avait déjà annoncé un investissement de 459 millions $ pour favoriser la réintégration des Québécois sur le marché du travail.

Investissements des entreprises

Québec veut également encourager les entreprises à accroître leurs investissements. Le gouvernement bonifie temporairement, jusqu’à la fin de 2022, son crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation, ce qui devrait lui coûter près de 290 millions $.

Le gouvernement élargit en outre le congé fiscal pour grands projets d’investissement, qui a connu assez peu de succès depuis son lancement, en 2012. Le ministère des Finances prévoit y injecter 117 millions $ de plus d’ici 2026. Il s’agit d’un objectif très ambitieux puisque le programme a coûté à peine 25 millions $ à l’État au cours des trois dernières années.

Entre autres mesures annoncées jeudi, notons une somme de 95 millions $ pour le secteur aéronautique, 35 millions $ pour l’industrie de l’aluminium et plus de 100 millions $ pour les entreprises forestières.