Un joueur du CH déclaré positif à deux occasions à la COVID

Le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, a fait le point à propos du protocole COVID et des matchs reportés.

Marc Bergevin confirme qu'un des deux joueurs placés sur la liste COVID a été déclaré positif à deux occasions; il s’agirait d’un variant du coronavirus.

Joel Armia et Jesperi Kotkaniemi étaient ces deux joueurs sur le protocole COVID.

«Tous ceux qui sont dans la bulle, les joueurs, les entraineurs et tout le personnel le matin font des tests, et les familles deux fois par semaine. La santé publique est impliquée dans tout le protocole. Tout le personnel et les joueurs sont testés au quotidien», précise le DG du Tricolore.

1 joueur a reçu un test positif. L’autre avait été en “contact rapproché”. Le “traçage” a fait en sorte que la décision de tout fermer a été prise. — Marc-André Perreault (@MA_PerreaultTVA) March 25, 2021

Matchs reportés

«Ce n’est pas idéal les matchs remis, mais c’est arrivé à d’autres équipes. On va gérer ça», ajoute le DG des Canadiens. Il est optimiste de revoir les joueurs de son équipe reprendre l'entraînement lundi.

Il souligne que le calendrier du CH sera modifié et que ça impliquera d’autres affrontements que ceux prévus face aux Oilers à TVA Sports.