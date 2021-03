Estrie : la liste d’attente de la DPJ s’allonge

Le nombre d'enfants qui attendent d'être évalués par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de l'Estrie a bondi depuis le début de la pandémie. Ils sont maintenant 430 sur la liste d'attente.

• À lire aussi: Catherine Lemay nommée directrice nationale de la DPJ

• À lire aussi: Des jeunes de la DPJ en route vers leur autonomie

• À lire aussi: Des employés de la DPJ «forcés» à rester, dénonce le syndicat

La pandémie y est clairement pour quelque chose.

«À partir du moment où l'Estrie est passée en zone rouge, au mois de novembre, qu'on a vu une importante augmentation du nombre de signalements», a expliqué la directrice de la DPJ de l'Estrie Johanne Fleurant.

«Habituellement on pouvait avoir maximum 195 signalements par semaine et dès la première semaine où on est tombé en zone rouge, on en a eu plus de 200, un record. Depuis ce temps, on l'a dépassé à 5 reprises. On évalue à environ 30 signalements de plus par semaine depuis la mi-novembre» a-t-elle ajouté.

Pour réussir à rattraper le retard cumulé dans l'évaluation des dossiers, Johanne Fleurant avoue qu'il faut trouver une façon de faire les choses différemment compte tenu des enjeux criant de main d'œuvre.

«Les besoins ont grandi de façon impressionnante depuis le début de la pandémie. On parle de violence, on parle de problème de santé mentale, donc les besoins de façon générale ont augmenté dans la population», partage la directrice de la DPJ.

«Nous faisons déjà face à une pénurie de main-d’œuvre à plusieurs niveaux et comme il n'y a pas plus d'étudiants qui sont diplômés chaque année, on doit se les répartir à travers l'ensemble des besoins des établissements du réseau», a-t-elle indiqué.

Pour améliorer les interventions et les services offerts aux jeunes, la DPJ de l'Estrie s'est dotée d'un plan d'action pour les jeunes et leur famille