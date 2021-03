Fermetures de près d'une vingtaine d’écoles dans le Bas-Saint-Laurent

Toutes les écoles primaires et secondaires affiliées au Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup ferment leurs portes jusqu’au 5 avril inclusivement en raison de la présence de variants et le nombre de cas de COVID en augmentation.

Le Centre de services en a fait l’annonce dans une publication Facebook vers 16h.

«À la suite de l’analyse de l’enquête épidémiologique révélant la présence de variants et le nombre de cas en augmentation, le centre de services scolaire applique la recommandation de la Santé publique et procède à la fermeture de toutes ses écoles primaires et secondaires du 26 mars au 5 avril inclusivement. Les services de garde seront fermés pour les mêmes raisons.

L’ensemble des élèves vont poursuivre leurs apprentissages à distance jusqu’à cette date.

Cette décision ne vise pas le secteur de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes, car les observations pertinentes quant au nombre de cas dans ces secteurs ne s'y sont pas manifestées.

Pour le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, la priorité demeure la santé des élèves et de son personnel. Nous continuons de suivre la situation de près en collaboration avec les autorités régionales de la Santé publique», peut-on lire dans la publication.

Le Bas-Saint-Laurent a enregistré un nombre record de cas quotidien jeudi. Avec 46 nouvelles infections en 24 heures, la région n'a jamais eu un bilan aussi lourd depuis le début de la pandémie.

43 des 46 nouveaux cas ont été dépistés dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup.

Jeudi, on dénombrait 110 cas actifs sur le territoire alors que depuis quelques semaines il y en avait en moyenne une trentaine.

Le variant

L'arrivée du variant dans l'ouest du territoire a engendré une dégradation de la situation épidémiologique au Bas-Saint-Laurent.

Jeudi, on dénombrait 46 cas de variants dans la région.

Depuis l'apparition du premier cas de variant, les équipes de la santé publique du Bas-Saint-Laurent travaillent sans relâche pour effectuer les enquêtes épidémiologiques et ainsi, freiner la propagation du variant. Des collègues de la Gaspésie leur viennent désormais en aide.

Jeudi, six bas-laurentiens étaient hospitalisés.