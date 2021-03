Importante croissance des cas au Québec et en Ontario

Le Québec a enregistré un bond marqué des cas de COVID-19, jeudi, après avoir affiché une stabilité pendant plusieurs jours. Sa voisine l’Ontario a de son côté annoncé près de 2400 cas, ce qui représente aussi un mouvement haussier inquiétant.

La Belle Province a rapporté 945 nouveaux cas et quatre décès supplémentaires, portant ses données à ce jour à 305 435 infections et à 10 630 pertes de vie. Au cours des six jours précédents, le nombre de cas avait varié de 648 à 783.

«D’avoir un bond aussi important en une seule journée, c’est vraiment un peu alarmant», a dit le Dr Gaston de Serres, médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec en parlant des 945 nouvelles contaminations à travers la province.

«Des fois on a des changements d’une journée à l’autre qui sont justes temporaires, et ça revient à des chiffres plus bas par la suite, a-t-il poursuivi. Il faudra voir si cette tendance-là est présente pour les prochains jours. Mais c’est clair qu’on voit depuis plusieurs semaines les variants qui sont en augmentation régulière, semaine après semaine. On voit que dans certaines régions, les variants ont pris une grande partie de la place et, évidemment, ça n’augure pas bien.»

Les hospitalisations continuent pour l’instant de diminuer (496, -12), de même que les gens aux soins intensifs (117, -1), mais on anticipe déjà, en raison du rebond des cas possiblement liés aux variants, que plus de Québécois pourraient aboutir à l’hôpital.

«On voit une augmentation des cas. Ce qu’on surveille de près, c’est aussi l’impact que ça aura sur nos [hospitalisations] dans [quelques jours. Plus d’un million de] Québécois ont reçu une 1re dose du vaccin. On a protégé d’abord nos plus vulnérables pour éviter des [hospitalisations]. Restons prudents pendant qu’on vaccine», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Montréal (351 cas), la Montérégie (115 cas), Laval (98 cas), la Capitale-Nationale (80 cas), l’Outaouais (55 cas) et les Laurentides (50 cas) recensent le plus de nouveaux malades. Le Bas-Saint-Laurent est pour sa part en pleine montée d’infections, avec 46 qui ont été signalées jeudi, une augmentation par rapport aux 11 cas de deux jours précédents.

Jusqu’ici, 1 065 823 Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin, dont 39 814 mercredi. Le Québec a obtenu à ce jour 1 321 975 doses des vaccins approuvés par Santé Canada, et 58 500 doses du vaccin de Moderna doivent s’ajouter aux réserves cette semaine.

Assouplissements pour les lieux de culte

Malgré la hausse des cas et de la menace des variants, Québec a annoncé jeudi des assouplissements pour les lieux de culte dans toutes les régions, même celles sous alerte rouge. Les lieux de culte pourront accueillir un maximum de 250 personnes par bâtiment à compter du 26 mars.

«Plus la superficie d'une salle est restreinte, plus le nombre de personnes admissibles devra être ajusté à la baisse afin de respecter la distanciation de deux mètres entre les gens qui ne résident pas à la même adresse», a toutefois nuancé la santé publique, par communiqué, rappelant que le port du masque d’intervention demeure obligatoire en tout temps et que ces assouplissements ne visent pas les mariages ou les funérailles. Pour ces derniers, la limite demeure à 50 personnes en zone jaune et à 25 personnes pour les paliers orange et rouge.

Près de 2400 nouveaux cas en Ontario

En Ontario, la province semble plonger dans une troisième vague et a signalé pour la première fois depuis la fin janvier plus de 2000 cas, soit 2380, en plus de 17 morts. De ces 2380 cas, il faut toutefois dire qu’un ajustement a fait gonfler ces chiffres, si bien qu’il y aurait approximativement 2100 nouveaux cas réels.

Près de 900 Ontariens sont hospitalisés, dont 332 aux soins intensifs, et 1 755 596 doses des différents vaccins ont été administrées jusqu’ici.

C’est à Toronto qu’il y a la plus forte enflure, avec 1016 infections, devant les régions de Peel (294 cas), York (244 cas), Ottawa (152 cas), Durham (90 cas), Hamilton (79 cas) et Halton (55 cas). La province a diagnostiqué depuis le début de la crise sanitaire 336 070 cas et 7280 morts.

En après-midi, le pays comptait un cumulatif de 949 695 cas (+3325) et de 22 780 décès (+21).

La situation au Canada

Ontario: 336 070 cas (7280 décès)

Québec: 305 435 cas (10 630 décès)

Alberta: 143 547 cas (1973 décès)

Colombie-Britannique: 93 969 cas (1441 décès)

Manitoba: 33 591 cas (929 décès)

Saskatchewan: 32 181 cas (420 décès)

Nouvelle-Écosse: 1696 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1517 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1015 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 152 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 949 695 cas (22 780 décès)