Les commerçants du Saguenay sont inquiets de changer de couleur

La situation sanitaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean fait craindre le monde des affaires. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord a sondé ses membres sur leurs inquiétudes et 65% sont préoccupés par un possible changement de pallier de couleur.

Ils ont peur que les services et boutiques non essentiels doivent fermer leurs portes pour une troisième fois.

« Ce qu'on nous dit, c'est qu'on a évité de justesse la fermeture dans les deux derniers confinements, le troisième serait fatal. On craint une baisse dramatique de la clientèle, des ventes et de la fréquentation », explique la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord.

La pénurie de main d'œuvre aussi préoccupe les esprits. Des entrepreneurs craignent de perdre des employés, puis d'avoir de la difficulté par la suite à recruter.

Leur santé mentale pourrait être encore plus affectée qu'elle ne l'est déjà, tout comme celle de la clientèle.

Le sondage dévoile aussi que plusieurs commerces n'ont pas fait leur virage numérique et n'ont toujours pas de boutique en ligne pour pouvoir survivre à un troisième confinement.

La bonne nouvelle, c'est que 98 % des répondants affirment pouvoir continuer leurs activités après un éventuel troisième confinement.