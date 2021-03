Nos routes en déroute continuent de couter cher

Malgré l’accélération de nombreux projets d’infrastructures, le gouvernement Legault continue pour l'instant de dépenser deux fois plus d'argent sur notre réseau routier qu’en transport collectif.

Le budget de dépenses 2021-2031 dévoilé jeudi indique même « une diminution de l’enveloppe sectorielle du secteur Transport collectif qui passe de 13,6 milliards de dollars au PQI 2020-2030 à 12,8 milliards de dollars au PQI 2021-2031 ».

En revanche, les investissements routiers, qui étaient de 26,8 milliards dans le précédent budget, atteignent maintenant 28,3 milliards.

Le gouvernement Legault fait toutefois valoir que les dépenses prévues pour le réseau routier incluent une somme d’environ 470 millions destinée à des projets d’aménagement de voies réservées, comme celui sur l’autoroute 20 entre Beloeil et Sainte-Julie ou celui sur la 25 entre Laval et Terrebonne.

Cet écart entre les dépenses prévues pour le réseau routier et ce qui est réservé pour le transport en commun s’explique aussi par l’état pitoyable dans lequel repose une partie de notre réseau routier, qui oblige un important rattrapage.

Un équilibre à long terme

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, demeure toutefois convaincue qu’à terme, son gouvernement parviendra à équilibrer les dépenses en transport collectif avec celles que nécessite notre réseau routier.

En incluant les projets présentement à l’étude, comme le tramway et le 3e lien à Québec, en plus des contributions de partenaires comme la Caisse de dépôt et placement du Québec avec le REM à Montréal, le gouvernement Legault prévoit que les investissements routiers (48 milliards) seront inférieurs à ce qui sera injecté dans le transport collectif (49,8 milliards).

L’an dernier, son prédécesseur au trésor, Christian Dubé, avait estimé qu’il faudrait attendre au prochain mandat avant d’arriver à cet équilibre. Mme LeBel se fait plus « optimiste », puisque d’ici 2025-2026, des projets totalisant 13,4 milliards à travers l’ensemble des missions de l’État seront accélérés afin de stimuler la relance.

« Nous mettons tout en place pour doter le Québec [...] d’un réseau de transport collectif à la hauteur de nos ambitions », a martelé Mme LeBel.

Le Plan québécois des infrastructures 2021-2031 comprend une bonification de 4,5 milliards par rapport à l’an dernier.