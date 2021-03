L’animatrice Janette Bertrand voit plusieurs facteurs qui peuvent pousser les hommes à la violence.

Elle croit que la manière dont les garçons sont élevés est primordiale dans leurs actions plus tard.

«Les mères on a des problèmes à élever nos fils. On les aime beaucoup et on veut qu’ils soient des vrais petits gars», soutient celle qui célèbre son 96e anniversaire en entrevue à LCN.

Elle ajoute que les parents félicitent souvent leurs garçons pour leurs comportements violents, que ce soit dans les sports ou dans la cour de récréation.

Ces comportements font en qu’«on est en train de bâtir des hommes violents et on ne s’en aperçoit même pas», affirme Janette Bertrand.

L’animatrice ajoute que les films violents et la pornographie contribuent aussi aux comportements violents des hommes.

«La porno est violente dans le sens qu’ils font des choses aux femmes et les femmes ne disent jamais non et disent qu’elles font semblant d’avoir du plaisir en plus. Ça, c’est très violent», plaide-t-elle.

Janette Bertrand croit que les groupes de soutien pour les hommes violents sont la solution aux problèmes de violence conjugale.

«Je pense que le salut des femmes va passer par ces groupes d’hommes là», dit-elle.

Écoutez l’entrevue complète de Janette Bertrand dans la vidéo ci-dessus.