Services essentiels: un meilleur rapport de force des syndiqués de la CSN

Les travailleurs de la santé auront dorénavant un meilleur rapport de force en cas de grève.

C’est ce que croit la CSN, qui représente 110 000 employés du réseau de la santé, à la suite d’une décision du Tribunal administratif du travail (TAT) sur les services essentiels concernant le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et de services sociaux de l'Outaouais - CSN.

La vice-présidente de la CSN, Caroline Senneville, a parlé jeudi d’une «victoire sans équivoque» qui pourrait s'appliquer éventuellement à travers la province.

La CSN s’attend en effet à ce que ses autres unités d’accréditation affiliées à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et à la Fédération des professionnèles (FP-CSN) profitent des mêmes dispositions que celles édictées par la décision du TAT. On parle en tout et pour tout d’une centaine d’accréditations affiliées.

Selon la CSN, la juge administrative Nancy St-Laurent «concrétise les efforts déployés par la CSN depuis plus de cinq ans pour faire en sorte que les dispositions sur les services essentiels ne limitent pas indûment le droit de grève des salariés, un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne».

«On ramène un meilleur équilibre dans les relations de travail du personnel du réseau de la santé et des services sociaux», a dit Mme Senneville, par communiqué.

Dans la décision, on indique que le personnel-cadre en poste au début des négociations devra participer au maintien des services essentiels, au lieu que cette seule responsabilité incombe aux syndiqués comme c’est actuellement le cas.

De plus, le niveau de services à maintenir ne sera plus dicté de «façon uniforme» par le Code du travail, ce qui permettra aux syndiqués d’«exercer un temps de grève accru par rapport aux grèves précédentes», a précisé la CSN. Dans les faits, seuls les services à l’urgence et aux soins intensifs seront maintenus entièrement. «Dans toutes les autres unités de travail, les niveaux de services essentiels à maintenir varieront de 40 % à 90 %», a indiqué la CSN.

Rappelons que les syndicats CSN affiliés en santé et services sociaux, en éducation, dans les cégeps et dans les organismes gouvernementaux ont obtenu le mandat d'intensifier les moyens de pression et de planifier l'exercice de la grève au besoin.