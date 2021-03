Un budget sous le signe de la résilience et de la confiance

Le ministre des Finances, Eric Girard, dévoilera, jeudi après-midi, les mesures que le gouvernement du Québec entend mettre en place pour faire face à un déficit historique de 15 milliards de dollars.

Comme le veut la tradition, M. Girard a présenté son budget, en personne, au premier ministre du Québec, François Legault, jeudi matin.

Le gouvernement a déjà affiché ses couleurs en indiquant que ce budget était sous le signe de la résilience et de la confiance.

«Je pense que c’est deux mots qui expliquent bien la situation. Résilient : on doit continuer d’investir pour minimiser les conséquences de la pandémie. Et confiant : l’éducation, l’économie. [...] Alors je pense qu’on va avoir un beau budget pour aider les Québécois, un, à sortir de la pandémie et deux, à se relever plus fort», a mentionné le premier ministre en matinée.

Comme le combat contre la COVID-19 n’est toujours pas terminé, ce budget de reprise économique prend aussi des airs de budget de crise.

La pandémie pourrait entrainer des dépenses supplémentaires qui pourraient se chiffrer en plusieurs centaines de millions de dollars.

Le gouvernement est-il prêt à affronter une troisième vague? C’est à suivre.

Voici quelques éléments à surveiller dans le budget 2021 :

- Déficit historique?

Le Québec se dirige-t-il vers une spirale de déficit historique? Avant la pandémie, Eric Girard planchait sur un retour à l’équilibre budgétaire dans cinq ans. Pourra-t-il prolonger ce parcours vers l’atteinte de l’équilibre?

- De grosses dépenses

Les dépenses seront importantes en santé, en éducation et possiblement en infrastructure.

Comment ses dépenses pourront-elles être épongées si les revenus de l’État n’arrivent pas à les combler?

- Des coûts en hausse

Le gouvernement Legault parle beaucoup de dépenses en infrastructures.

Il souhaite notamment accélérer des projets de construction d’hôpitaux, de maison des aînés ainsi que la réfection et la construction d’écoles.

Par contre, ces travaux risquent de coûter plus cher avec la hausse du prix des matériaux et on en verra peut-être les conséquences dans le budget dévoilé aujourd’hui.

- Des besoins immenses

Les besoins en matière de services à la population, dont le rattrapage scolaire et les places en garderie, sont criants. Quelles seront les mesures prévues par le ministre Grirard pour aider les familles?