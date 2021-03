Un entrepôt industriel est la proie des flammes

Un bâtiment industriel de type entrepôt a été la proie de flammes jeudi matin à Montréal-Est.

Le feu s’est déclaré peu avant 6 h dans un entrepôt situé sur l’avenue Marien, près de la rue Sainte-Catherine Est.

Une deuxième alarme a été nécessaire et plus de 30 véhicules du Service de sécurité incendie de Montréal ont été mobilisés avec une centaine de pompiers pour combattre l’incendie et éviter tout risque de propagation.

Aucun blessé n’a été enregistré puisque personne ne s’y trouvait sur place, a indiqué Louise Derosiers, porte-parole du SIM.

La cause de l’incendie n’est pas encore connue, selon Mme Derosiers.

Vers 8 h, les pompiers étaient toujours sur le front à tenter de maîtriser le braiser.