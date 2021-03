Un nid-de-poule provoque un bouchon de 14 km sur l’autoroute 40 à Montréal

La présence d’un nid-de-poule à un bien mauvais endroit a, à lui seul, provoqué un gigantesque bouchon de circulation qui s’étendait à un certain moment sur 14 kilomètres, jeudi matin, sur l’autoroute 40 ouest, à Montréal.

Le cauchemar des automobilistes qui devaient emprunter cet axe névralgique de la métropole a débuté vers 6h30, lorsqu’un véhicule a été endommagé après avoir roulé dans l’imposant nid-de-poule.

Selon Transports Québec, celui-ci est apparu sur l’autoroute 15 sud (Décarie) dans la voie de droite de la bretelle d’entrée de l’autoroute 40 ouest.

La situation était à ce point préoccupante que les autorités ont dû fermer complètement la bretelle afin de procéder à des travaux d’urgence.

La présence de ce nid-de-poule et la fermeture de la bretelle qui a suivi ont causé un énorme bouchon de circulation dans le secteur. À un certain moment, l’autoroute 40 ouest était complètement paralysée entre l’autoroute Décarie et l’échangeur Anjou.

Vers 9h30, la bretelle a pu être partiellement rouverte, la voie de gauche étant de nouveau accessible aux automobilistes. La voie de droite demeurait quant à elle fermée jusqu’à ce que les travaux soient exécutés.