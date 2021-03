Agressions sexuelles: Dominic Maurais au centre d'un recours collectif contre le diocèse de Trois-Rivières

Une onde de choc secoue le diocèse de Trois-Rivières. Une demande d'autorisation en recours collectif a été déposée à son endroit concernant des agressions sexuelles qui auraient été commises entre 1940 et aujourd'hui.

Au centre de la demande, on retrouve Dominic Maurais, animateur à Radio X dans la région de Québec qui est originaire de Shawinigan, en Mauricie.

Les faits allégués reprennent en grande partie le témoignage de M. Maurais, qui avait mené à la condamnation de l'abbé Bernard St-Onge en 1991. Le prêtre avait alors plaidé coupable à 12 des 13 chefs d'accusation qui pesaient contre lui.

Lors d'une conférence de presse tenue à Trois-Rivières, vendredi après-midi, l'animateur de radio est revenu sur les épisodes d'agression dont il a été victime à la fin des années 1970.

«L'impact de ces agressions a été violent. Longtemps j'ai eu des idées noires, beaucoup d'angoisse, des épisodes de dépression», a-t-il déclaré, la gorge nouée.

Bien que l'abbé ait été condamné criminellement – et qu'il soit décédé depuis –, l'heure est à la réparation, martèle M. Maurais. Le diocèse est coupable de complicité, affirme-t-il.

Les avocats saisis du dossier n'en sont pas à leurs premières armes. Le cabinet Arsenault, Dufresne et Wee avait notamment obtenu 18 millions $ au nom de 206 victimes, dans la cause des Frères Sainte-Croix et du Collège Notre-Dame.

Me Alain Arsenault soutient que 10 % des membres du clergé se sont déjà livré à des agressions sexuelles. Certains dossiers font état de dizaines de victimes pour un seul prêtre, relate-t-il.

Même si les procédures n'en sont qu'à leurs débuts, les avocats invitent les victimes à se manifester rapidement, afin d'étayer leur preuve. Les indemnités maximales demandées sont de 600 000 $ par victime.

Le diocèse de Trois-Rivières a réagi par voie de communiqué en fin d'après-midi, vendredi. On assure vouloir collaborer avec la justice. «Des mesures pour la prévention des abus, l'accueil et l'accompagnement des victimes» ont été mises en place, maintient-on.