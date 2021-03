Approvisionnement de vaccins: Ottawa se veut rassurant malgré les changements de l'UE

Le gouvernement fédéral assure encore que l’approvisionnement en vaccins ne sera pas perturbé au Canada, malgré les inquiétudes soulevées dans les derniers jours par les changements aux règles d’exportation de l’Union européenne et de l’Inde.

Ottawa a confirmé jeudi soir que les 600 000 doses du vaccin de Moderna qui devaient être livrées au pays cette fin de semaine arriveraient plutôt la semaine prochaine, possiblement jeudi.

La ministre de l’Approvisionnement Anita Anand a assuré que ce retard n’était pas lié aux modifications dans les règles d’exportation de l’Union européenne, mais que cela relevait plutôt d’un «retard dans le processus d’assurance de la qualité» chez le fabricant.

Sous le feu des critiques pour les retards relatifs de l’Ontario dans la course à la vaccination, le premier ministre Doug Ford a lancé quelques pointes à l’intention du gouvernement fédéral.

«J’ai été très diplomate, gracieux et collaboratif avec le gouvernement fédéral, mais assez, c’est assez. Ça devient une vraie blague. Nous avons besoin de plus de vaccins. C’est aussi simple que ça», a dit M. Ford en conférence de presse vendredi.

Avec plus de 100 000 rendez-vous en attente dans la province, la province est actuellement aux prises avec ce qui semble être le début d’une troisième vague, propulsée notamment par le variant britannique.

Ottawa en discussion avec l’UE

La ministre du Commerce international, Mary Ng, s’est fait l’écho de sa collègue Anand, vendredi, après avoir discuté avec différentes autorités européennes au sujet des nouvelles règles dans le mécanisme d’exportations de vaccins contre la COVID-19.

La ministre Ng a «rappelé les assurances reçues préalablement de l’UE et des États membres par le Canada que ces mesures n’auront aucune incidence sur les expéditions de vaccins au Canada et a souligné la constance dont fait preuve le Canada à titre de partenaire dans le maintien de chaînes d’approvisionnement ouvertes tout au long de la pandémie», a-t-on signalé dans un communiqué.

Ces «mesures proposées avaient pour but de garantir la transparence et un équilibre dans le déploiement des vaccins, et qu’elles ne ciblaient aucunement le Canada», a assuré à la ministre Ng le vice-président exécutif de l’Union européenne, Valdis Dombrovskis.

Rappelons que la grande majorité des vaccins reçus au Canada, dont ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna, sont fabriqués en Europe.

Afin de prévenir de potentielles pauses dans la réception de vaccins à l’avenir, la ministre Anand a évoqué la stratégie de la «diversification» dans la provenance des vaccins.

Celle-ci a indiqué que le pays s’attendait à recevoir six millions de vaccins au cours des trois prochaines semaines, soit la quantité totale de vaccin importée depuis le début de la pandémie.