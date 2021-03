COVID-19: nuage de plus en plus sombre sur Québec

La région de Québec continue de voir son bilan s’assombrir. 89 nouveaux cas s’ajoutent vendredi, un sommet depuis le 21 janvier. Chaudière-Appalaches connaît aussi un rebond important à 67 nouvelles infections.

Le constat est désormais indéniable lorsque l’on regarde le graphique des cas quotidiens dans la région. La courbe épidémiologique régionale repart à la hausse. L’augmentation aura été constante toute la semaine :

Lundi : 35 cas

Mardi : 45 cas

Mercredi : 69 cas

Jeudi : 80 cas

Vendredi : 89 cas

La région de la Capitale-Nationale ajoute aussi 3 nouveaux décès à son bilan cumulatif, qui s’élève désormais 1012 depuis le début de la crise.

Sur la Rive-Sud aussi la situation se complique. Un pic hebdomadaire à 67 nouveaux cas s’est confirmé vendredi. Il faut remonter au 2 février dernier pour retrouver un bilan aussi dur dans la région de Chaudière-Appalaches.

Pour démontrer le revirement de situation en train de s’installer, la moyenne hebdomadaire des cas était de 16,6 cas la semaine dernière. Depuis dimanche, la moyenne est de 33,4 cas par jour, soit le double.

Situation des variants

La grande région de Québec est aussi de plus en plus prise d’assaut par les variants. L’INSPQ présentait d’ailleurs vendredi ses projections plutôt inquiétantes selon lesquelles une troisième vague provoquée par le variant Britannique devenait de plus en plus inévitable au Québec.

Dans la région de la Capitale-Nationale, l’INSPQ indique que 452 cas de variants ont été confirmés par criblage. 26 de ces cas ont été confirmés de souche britannique par analyse de séquençage. Les autres cas sont toujours en évaluation.

En Chaudière-Appalaches, 149 cas de variants ont été confirmés, mais les analyses de séquençage permettant d’identifier la souche exacte n’ont toujours pas été complétées.

Ailleurs au Québec

La situation devient aussi de plus en plus sérieuse au Bas-Saint-Laurent où plus de 150 cas ont été confirmés depuis la mi-mars. En point de presse vendredi matin, le directeur régional de santé publique a déploré une «transmission communautaire accrue».

Les 46 cas de jeudi représentaient un record absolu depuis le début de la pandémie pour la région de l’Est, qui a encore ajouté 41 cas vendredi.

«Ça fait beaucoup pour une région comme le Bas-Saint-Laurent», a insisté le Dr Sylvain Leduc.

Parlant d’un phénomène de «supertransmission» d’un variant, la santé publique a choisi de faire basculer à l’enseignement virtuel toutes les écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup jusqu’au 6 avril.

16 des 18 écoles du centre de services ont recensé au moins un cas de COVID-19, dont 6 qui sont officiellement en éclosion.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, aussi sous surveillance, le bilan de vendredi ajoute 29 nouveaux cas de COVID-19 au bilan régional. La situation s’est quelque peu stabilisée au cours des derniers jours après une remontée rapide la semaine dernière.

Au Québec, 950 nouveaux cas ont été confirmés vendredi, en plus de 7 nouveaux décès. Les hospitalisations ont diminué de 15, passant à 481, dont 115 personnes qui sont toujours aux soins intensifs.