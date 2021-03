Des masques non conformes envoyés dans des garderies et des écoles

Le gouvernement du Québec demande de cesser la distribution de certains masques dans les écoles et les garderies de la province après un avis de Santé Canada.

Les masques visés sont les SNN200642, du fournisseur Metallifer, recouverts de matériaux de graphène nanoformé qui feraient courir un «risque potentiel» à leur porteur.

«En plus d'en cesser la distribution, il a également été demandé aux réseaux d'entreposer dès maintenant les boîtes de masques dans un endroit sécuritaire et isolé», a précisé le ministère de la Santé et des Services sociaux, dans un communiqué.

Le ministère précise que des vérifications sont en cours pour retracer les établissements qui auraient reçu ces masques.