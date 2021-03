Gatineau : Querelle animée entre le maire et la directrice générale

Une querelle animée marquée par une tentative de congédiement et une mise en demeure se déroule sur la place publique depuis plus d’une semaine entre le maire de Gatineau et sa directrice générale.

Pour calmer les tensions, après une série d’articles écrits par des médiaux de la région, le président du Comité exécutif de la Ville, Cédric Tessier, a cru bon diffuser vendredi une courte vidéo dans laquelle il dit principalement que son comité assurera des suivis à huis clos du dossier touchant Marie-Hélène Lajoie, la directrice générale.

«[Tous] les conseillers municipaux ont été rencontrés [vendredi] matin afin de faire état de [cette] situation. Je réitère que les dossiers de ressources humaines ne doivent pas être discutés sur la place publique», a affirmé le bras droit du maire Maxime Pedneaud-Jobin.

Bris de contrat

D’après des informations obtenues par le journal «Le Droit», des élus d’Action Gatineau, le parti du maire, auraient souhaité rompre le contrat de la directrice générale, alors qu’une majorité du conseil municipal était plutôt d’avis qu’il revenait au prochain conseil élu de statuer sur son sort.

Estimant être victime d’une tentative de «congédiement déguisé et abusif», la directrice générale a répliqué en mettant en demeure Maxime Pedneaud-Jobin, question de défendre sa réputation et faire respecter ses droits quant à ce conflit qui durerait depuis plus d’un mois.

Le contrat de Marie-Hélène Lajoie, doté d’un salaire annuel de 279 000 $, a été renouvelé pour six ans en 2018.