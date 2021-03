La dette québécoise dépasse les 293 milliards $

La dette du secteur public du Québec a dépassé les 293 milliards $, vendredi, selon le compteur de la dette publique de l'Institut économique de Montréal (IEDM).

C’est l’équivalent d’un endettement de 137 079 $ pour une famille de quatre personnes ou de 43 880 $ par contribuable imposable.

Selon les prévisions de l’Institut économique du Québec (IEDM), la dette du Québec va flamber au cours de la prochaine année fiscale et augmenter de 13,5 milliards $.

«Essentiellement, chaque Québécois et Québécoise portera une dette de 35 846 $», a indiqué dans un communiqué, vendredi, Miguel Ouellette, économiste et directeur des opérations à l’IEDQ.

Pour l’économiste, l’augmentation à un rythme aussi rapide de la dette était prévisible, en raison notamment de la pandémie de COVID-19 qui a paralysé l’économie québécoise.

«Il sera important de s'en tenir à un échéancier très clair et ambitieux afin de renouer avec l'équilibre budgétaire pour ne pas en mettre davantage sur les épaules de nos jeunes générations», a estimé M. Ouellette.

L’expert du «think tank» sur les politiques publiques croit qu’il est possible d’arriver à un allègement de l’endettement du Québec si le gouvernement s’éloigne du «dirigisme économique» et cesse de «se faire le champion des subventions aux entreprises et s'assure plutôt de mettre en place un environnement d'affaires compétitif pour tous», a-t-il analysé.