Le nettoyage d’un terrain malpropre amorcé à Sept-Îles

Un vaste terrain chargé d’objets, de matériaux de construction et de véhicules situé au cœur du principal pôle touristique de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, est actuellement nettoyé sur ordre de la Cour municipale.

Au cours des dernières décennies, le propriétaire de ce terrain situé à l’angle des rues Maltais et Arnaud a accumulé une quantité impressionnante d’objets, tels qu’un bateau, des équipements de pêche, des tuyaux de béton, de la ferraille ou encore des pièces de bois créosoté.

Mais après sept années de démarches auprès du propriétaire du terrain après avoir reçu plusieurs plaintes, la Ville a dû prendre les grands moyens afin de régler ce dossier.

Une entreprise mandatée par la Ville de Sept-Îles s’affaire donc à libérer le terrain de tous ces objets depuis quelques jours. Et la facture de nettoyage sera envoyée au propriétaire du terrain, Jean Coulombe.

«Malheureusement, avec son refus d’obtempérer, on a été obligé de procéder par la Cour», a indiqué le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

Un juge de la Cour municipale a alors ordonné l’enlèvement des objets.

«Cette ordonnance-là, elle était pour le premier décembre 2020. Et voyez-vous, on a nettoyé quand même au mois de mars 2021. Depuis ce temps-là, on donne des délais supplémentaires à cette personne pour exécuter. Là, on était rendu au bout du rouleau», a précisé Patrick Gwilliam.

La question esthétique du terrain situé en zone résidentielle n’était pas le seul irritant. Des actes de vandalisme et un incendie ont poussé la Ville à accentuer les démarches auprès du propriétaire au cours des dernières années.

La Cour municipale a émis deux ordonnances d’enlèvement distinctes pour l’ensemble des objets se trouvant sur le terrain. L’échéance de la première est passée, alors que la deuxième a été fixée au 15 mai prochain.

«Au mois de mai, s’il n’a pas exécuté sa deuxième ordonnance, on va retourner la faire exécuter», a ajouté M. Gwilliam.

Dans une autre affaire remontant à 2008, Jean Coulombe s’est fait imposer deux amendes de 100 $ chacune pour avoir amorcé, sans permis, la construction d’une clôture à l’aide de poteaux de téléphone.

La Ville de Sept-Îles avait réussi à faire cesser les travaux en s’adressant à la Cour municipale, mais avait échoué dans sa tentative d’obliger le propriétaire à retirer les poteaux.