Les urgences débordent à Gatineau

Les urgences des deux principaux centres hospitaliers de Gatineau étaient à surcapacité vendredi en fin d’après-midi, forçant les autorités médicales régionales à inciter la population à éviter de se rendre sur place.

«Nous avons actuellement un grand volume de personnes qui se présentent aux urgences. Nous demandons à la population qui a besoin de consulter un médecin d’éviter le plus possible de s’y présenter», a averti par communiqué le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO).

Selon le site IndexSanté.ca, le taux d’occupation de l’urgence de l’Hôpital de Hull était de 128% vers 17h30 vendredi, tandis que celui de Gatineau s’établissait à 121%, une situation toutefois nettement meilleure qu’en début de matinée.

Quinze patients étaient sur civière depuis plus de 24 heures à Hull, contre 19 à Gatineau. Certains y étaient même depuis plus de 48 heures, soit six et cinq respectivement.

Un total de 117 personnes se sont rendues jeudi à l’urgence de l’Hôpital de Gatineau et 87 à celle de l’Hôpital de Hull.

La situation dans les urgences des autres hôpitaux de l’Outaouais, notamment celles de Papineau, de Maniwaki, de Wakefield et du Pontiac, n’était toutefois pas inquiétante au moment d’écrire ces lignes.