Ontario: les cours en ligne pourraient continuer même après la pandémie

Le gouvernement ontarien envisage d’offrir le choix de l’enseignement en ligne de façon permanente à tous les élèves de tous les niveaux, et ce, même après la pandémie.

En septembre dernier, en raison de la COVID-19, l’Ontario avait donné aux parents le choix du mode d’apprentissage pour leur enfant: l’enseignement à distance ou en personne à l’école.

Selon un rapport de consultation, publié pour la première fois par le «Globe and Mail» mercredi, le gouvernement de Doug Ford envisagerait de proposer ce double mode d’apprentissage de façon permanente.

Interrogé par plusieurs médias locaux jeudi, le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a déclaré que son gouvernement avait conscience que «garder les écoles ouvertes est fondamental pour la santé et le bien-être des enfants».

Il a indiqué que son gouvernement consulte actuellement «des partenaires du secteur de l’éducation pour connaître leur point de vue sur la façon de créer un système sûr et qui offre aux parents ontariens le choix dont ils ont bénéficié en septembre dernier».

Les syndicats mécontents

Les différents syndicats de l’enseignement de l’Ontario ont dénoncé cette décision jeudi.

C’est notamment le cas de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) qui «s’oppose fortement à cette approche, qui pourrait avoir un effet néfaste sur l’apprentissage et le développement social et émotionnel des élèves», a déclaré Anne Vinet-Roy, présidente de l’AEFO, sur Twitter.