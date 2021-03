ONU: 180 pays s'engagent en faveur d'un accès équitable aux vaccins anti-COVID

Quelque 180 pays sur les 193 membres de l'ONU ont signé une déclaration politique initiée par le Liban les engageant à favoriser un accès équitable aux vaccins anti-COVID, ont indiqué vendredi les Nations unies.

• À lire aussi: COVID-19: plus de 2000 nouveaux cas en Ontario

• À lire aussi: L’abandon de la vaccination en région est un scandale

• À lire aussi: Plus de trois Canadiens sur quatre sont disposés à se faire vacciner contre la COVID-19

Objet d'une réunion de l'Assemblée générale de l'ONU, ce texte intitulé «Déclaration politique sur un accès mondial et équitable aux vaccins contre le Covid-19» n'a pas recueilli le soutien de 13 États, parmi lesquels figurent la Corée du Nord, la Birmanie, le Bénin, le Burundi, la Centrafrique, le Soudan du Sud, la Syrie ou encore les Seychelles.

Dotés d'un statut d'observateurs, le Vatican et la Palestine n'avaient pas non plus signé vendredi la déclaration.

«Nous sommes profondément préoccupés par le fait qu'en dépit des accords internationaux, des initiatives et des déclarations générales, la distribution des vaccins COVID-19 reste inégale dans le monde, à la fois entre les pays et à l'intérieur des pays», souligne le texte.

L'inquiétude porte aussi sur «le fait qu'un nombre considérable de pays n'ont pas encore accès aux vaccins COVID-19» et les pays signataires «soulignent la nécessité d'une solidarité mondiale et d'une coopération multilatérale pour accroître la production et la distribution de vaccins aux niveaux régional et mondial».

À cette fin, «nous nous engageons à traiter la vaccination contre la COVID-19 comme un bien public mondial en garantissant un accès abordable, équitable et juste aux vaccins pour tous, Covax étant le mécanisme approprié pour le garantir», précise le texte.

Les signataires encouragent «activement le partage des doses de vaccin de tous les pays en mesure de le faire, vers les pays à revenu faible et intermédiaire et les autres pays qui en ont besoin».

La déclaration souligne par ailleurs l'engagement des signataires à «la solidarité et à l'intensification de la coopération internationale» pour assurer à tous une protection «quels que soit leur nationalité ou leur lieu de résidence et sans aucune forme de discrimination».