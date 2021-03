Plastiques Gagnon acquiert Quéplast Injection

Plastiques Gagnon, une entreprise de Saint-Jean-Port-Joli, acquiert Quéplast Injection, avec qui elle collabore depuis près d’un quart de siècle.

Quéplast Injection est installée dans le secteur de Saint-Romuald, à Lévis.

Cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué vendredi, permet à Plastiques Gagnon de se hisser au premier rang des producteurs québécois de pièces par injection de petit et de moyen tonnage, selon ce qu’elle a précisé dans un communiqué.

L’entreprise comptera plus de 230 employés et disposera dorénavant de 56 presses de 20 à 720 tonnes pour servir ses clients, qui œuvrent dans les industries manufacturières des véhicules récréatifs, de la défense et du secteur minier. L’acquisition de Quéplast Injection lui permettra d’ajouter le créneau de l’électronique et le secteur médical à ses expertises.

«Quéplast Injection possède une salle blanche de classe ISO 7 et se spécialise dans la fabrication de pièces de petite dimension par procédé de micro-injection respectant des tolérances dimensionnelles de +/- 9 microns», a-t-on aussi mentionné.

Soulignons que Plastiques Gagnon, qui souhaite développer le secteur de l’automobile, a investi 5 millions $ pour ajouter 12 000 pieds carrés de superficie à son usine de Saint-Jean-Port-Joli, dans Chaudière-Appalaches. Elle s’est aussi dotée de nouvelles presses et de robots.