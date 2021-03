Plus de 2000 nouveaux cas de COVID-19 en Ontario

La situation en Ontario demeure préoccupante, la province ayant rapporté à nouveau plus de 2000 infections supplémentaires, vendredi, confirmant de plus en plus qu’une troisième vague est en cours.

Avec ses 2169 nouveaux cas - c’était 2380 jeudi -, la province la plus peuplée au pays compte désormais un cumulatif de 338 239 infections et de 7292 décès, dont 12 recensés au cours des 24 dernières heures.

On évoque un rebond des cas et une accélération de la crise sanitaire en prenant pour preuve les cas déclarés les jours précédents: 1571 mercredi, 1546 mardi et 1699 lundi.

Les variants semblent plus rapides que l’opération de vaccination en Ontario. En fait, 55 % des nouvelles infections sont des variants, lesquels sont plus contagieux, ce qui pourrait forcer les autorités ontariennes à remettre en place des mesures sanitaires strictes.

«Chaque infection que nous constatons doit être traitée comme s’il s’agissait d’une variante préoccupante», a déclaré, selon le «Toronto Star», le Dr Peter Juni, épidémiologiste et directeur scientifique de la table consultative scientifique.

Les hospitalisations sont en hausse (913, +19), tout comme le nombre de lits occupés aux soins intensifs en Ontario (359, +27) et les gens sous respirateur (215, +3).

Toronto (682 cas) et les régions de Peel (397 cas), de York (254 cas), d’Ottawa (129 cas), de Durham (123 cas) et de Hamilton (122 cas) sont les plus touchées.

Plus de 900 nouveaux cas au Québec

Au Québec, on a rapporté vendredi plus de 900 nouveaux cas pour une deuxième journée consécutive. Aux 950 infections, soit cinq de plus que la veille, s’ajoutent sept décès. À ce jour, on recense 306 385 cas et 10 637 pertes de vie.

Les hospitalisations sont en baisse (481, -15) ainsi que le nombre de gens nécessitant des soins aigus (115, -2). Mais la montée des cas, comme l'ont indiqué des experts jeudi, risque de se répercuter sur le nombre de lits occupés en centre hospitalier d'ici quelques jours.

Des régions en zone rouge, mais aussi à des paliers moins sévères en termes de mesures sanitaires comptent beaucoup de cas: Montréal (313 cas), la Montérégie (103 cas), l’Outaouais (89 cas), la Capitale-Nationale (89 cas), Laval (77 cas), Chaudière-Appalaches (67 cas) et les Laurentides (55 cas).

Quelque 54 951 doses de vaccins ont été administrées au Québec jeudi, un record, pour un total de 1 121 958 doses données sur les 1 380 295 doses reçues.En matinée, le Canada comptait un cumulatif de 954 682 cas (+3119) et de 22 809 décès (+19).

La situation au Canada:

Ontario: 338 239 cas (7292 décès)

Québec: 306 385 cas (10 637 décès)

Alberta: 144 311 cas (1976 décès)

Colombie-Britannique: 94 769 cas (1446 décès)

Manitoba: 33 696 cas (929 décès)

Saskatchewan: 32 346 cas (422 décès)

Nouvelle-Écosse: 1699 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1546 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1015 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 153 cas

Yukon: 73 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 954 682 cas (22 809 décès)