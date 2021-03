Plus de trois Canadiens sur quatre sont disposés à se faire vacciner contre la COVID-19

Alors que l’opération vaccination se poursuit d’un océan à l’autre, dans une course éreintante contre les variants, on apprend que plus de trois Canadiens sur quatre souhaitent se faire vacciner pour se prémunir de complications liées à la maladie à coronavirus.

Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 76,9 % des résidents des provinces canadiennes âgés de 12 ans et plus sont plutôt ou très disposés à recevoir l’un des vaccins contre la COVID-19, selon les données recueillies du 1er septembre au 12 décembre 2020.

Trois provinces se démarquent pour leur taux de population disposé à se faire vacciner par rapport à la moyenne canadienne de 76,9 %. Il s’agit de l’Île-du-Prince-Édouard (89,1 %), de la Nouvelle-Écosse (81,5 %) et de la Colombie-Britannique (81,4 %).

La réticence à se faire vacciner chez les autres Canadiens provient, selon la Série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes 3, datant de juin dernier, du manque de confiance à l’égard de la sécurité du vaccin (54,2 %) ainsi que d’inquiétudes liées aux risques et aux effets secondaires (51,7 %).

«Ces sources de préoccupation peuvent avoir changé depuis les étapes d’essai et d’approbation des vaccins, qui ont démontré leur sécurité et leur efficacité pour les groupes autorisés», a indiqué Statistique Canada, vendredi, en brossant un portrait de la situation entourant les vaccins contre la COVID-19.

Les minorités visibles, qui sont celles qui œuvrent dans des secteurs d’emploi où les travailleurs sont les plus exposés au virus, sont disposées à se faire vacciner à hauteur de 74,8 %, selon l’agence fédérale, ce qui se compare aux immigrants reçus et aux résidents non permanents (74,6 %).

Toutefois, la population noire souhaite moins se faire inoculer (56,6 %), de même que la population latino-américaine (66,0 %).

C’est la population sud-asiatique qui va le plus se faire vacciner (82,5 %), selon l’enquête.

Chez les Autochtones, 71,8 % sont disposés à se faire vacciner contre la COVID-19, dont 67,8 % des Métis, 74,2 % des Premières Nations vivant hors réserve et 72,5 % des Inuits vivant à l’extérieur de l’Inuit Nunangat.

Chez les personnes LGBTQ2+, 83,3 % se présenteront dans un centre de vaccination.