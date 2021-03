Printemps 2001: la genèse

Cela fera 20 ans dimanche que l’opération Printemps 2001 était lancée contre les motards de la province.

Lors de cette opération menée par plusieurs services de police, des «généraux» du chapitre Nomads ainsi que des membres des Rockers ont été arrêtés puis condamnés.

C’est que la guerre des motards faisait rage depuis des années à travers la province.

Le point de bascule pour la mise en place d’une opération policière d’envergure reste la mort du jeune Daniel Desrochers en 1995.

L’enfant de 11 était mort lors de l’explosion d’une voiture piégée dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

«Je n’ai jamais accepté ça intérieurement. J’ai dit : ça ne se peut pas, il faut que ça arrête», a confié l’ex-commandant des crimes majeurs du SPVM, André Bouchard, à notre Bureau d’enquête.

«On était outrés. C’est là qu’on a réalisé que ça dépassait l’entendement», a ajouté l’inspectrice générale de la Ville de Montréal, et ex-procureure de la Couronne dans l’opération Printemps 2001, Me Brigitte Bishop.

Au total, la guerre des motards entre les Hells Angels et les Rock Machine pour le contrôle du territoire de vente de drogues au Québec a fait 160 morts et plusieurs victimes innocentes.

Maurice «Mom» Boucher

Au cœur de cette guerre, le chef des Hells Angels Nomads, Maurice «Mom» Boucher, qui était décrit par la police comme un psychopathe.

C'est lui qui a été reconnu coupable d'avoir ordonné les meurtres des gardiens de prison Diane Lavigne et Pierre Rondeau. Une tentative avouée de déstabiliser le système de justice, voire la démocratie.

Plusieurs des agents correctionnels étaient en congé de maladie. Les fourgons cellulaires étaient escortés par la Sûreté du Québec soir et matin. Il y avait quelque chose d'extrêmement critique qui venait de se produire au Québec, et la résolution des meurtres de gardiens de prison était quelque chose qui avait une intensité que je n’avais jamais connue auparavant dans ma carrière», a raconté le chef de police du SPVQ et ex-enquêteur de l’opération Carcajou, Robert Pigeon.

