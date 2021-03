Publication à tendance complotiste: un nouveau joueur fait son arrivée

Une publication nommée Journal Le Facteur qui s'oppose à des mesures sanitaires, comme le couvre-feu, et s'abreuve aux théories du complot a fait son arrivée dans des boîtes aux lettres de Québec.

Le bulletin, un mensuel sur deux pages, semble avoir été publié pour la première fois ce mois-ci, selon le peu d’informations disponibles à son sujet. Son cheval de bataille : les informations cachées derrière la pandémie.

On peut y lire que les hôpitaux sont vides, que la pandémie est un outil qui sert au gouvernement afin de maintenir volontairement la population dans un état de terreur, que la crise sanitaire est terminée et questionne même sa réelle existence.

«C’est vraiment pour inviter les gens à se poser des questions. Ça s’adresse beaucoup aux gens qui savent qu’il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça les enligne un peu sur c’est quoi, tout ce qu’il y a en arrière de la pandémie», indique un homme qui se fait appeler «Le Facteur», dans une vidéo diffusée sur la page Facebook du Citoyen Journaliste.

«Donnez ça à n’importe qui, qui est vraiment un pur et dur pour la pandémie, ça va l’aider à ouvrir un peu son esprit, à se questionner», rajoute-t-il.

L’homme, qui ne décline pas son identité, explique sur les réseaux sociaux que la publication est préparée par des bénévoles et distribuée gratuitement. Il a refusé de répondre aux questions du Journal.

Le bulletin ne précise pas qui est en charge de la publication et de la distribution. Le document ne fait pas plus de mention de ses sources d'information, ni des auteurs des textes publiés. Les lecteurs sont invités par ailleurs à faire des dons sur une plateforme de sociofinancement.

Bon pour le recyclage

Pour Patrick White, professeur de journalisme à l'UQAM, ce nouveau joueur n’a «aucune crédibilité» et il invite la population à redoubler de prudence.

Cette publication rappelle The Epoch Times, un autre journal distribué dans les boites aux lettres qui est davantage un outil de propagande qu'un média.

«Le Facteur, c’est bon pour le recyclage, c’est vraiment fait pour ça. Ce n’est pas un média d’information, ce n’est pas un journal reconnu par ses pairs et ni rédigés par des journalistes professionnels», prévient-il.

M. White évoque également que l’absence de source, la présence d’informations non vérifiées et le discours complotiste évoquant la peur et la manipulation dans le bulletin sont plus que suffisants pour se méfier de la publication qu’il qualifie de «feuille de chou».

Il estime qu’une éducation sera nécessaire, dans les écoles et de la part des gouvernements, afin de sensibiliser les gens à ce qu’est un réel média d’information.

Car selon lui, la présence de «faux médias» pourrait «être trompeur pour les gens qui ne savent pas comment est fabriqué un vrai journal professionnel avec des journalistes qui vérifient leurs informations.»