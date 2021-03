Un «afflux incomparable» de personnes au poste frontalier de Lacolle

Les agents des services frontaliers du Canada ont été témoins d’un afflux «incomparable» de personnes se présentant aux frontières terrestres pour entrer au pays au cours des dernières 48 heures, donnant l’impression de vivre le retour des vacances de la construction.

«On parle de deux heures d’attente au moins à la douane de Lacolle et principalement causée par la Pâque juive», explique en entrevue à Mario Dumont Jean-Pierre Fortin, du Syndicat des douanes et de l’immigration.

La Pâque juive qui commence demain [samedi] et doit s’étirer jusqu’au 4 avril pourrait expliquer l’affluence forte de la communauté aux frontières du Canada.

Près de 8000 personnes ont transité à la frontière en seulement 48 heures.

Toutefois, Jean-Pierre Fortin se défend bien de juger la pratique religieuse, mais dénonce plutôt l’absence de suivi de suivi par rapport à la quarantaine obligatoire et aux directives de santé publique pour tout voyageur qui entre au pays.

«Le manque de suivi : c’est exactement ce qu’a montré du doigt la vérificatrice générale dans son rapport pas plus tard qu’hier!», soutient M. Fortin.

Non seulement il n’y a pas de suivi, mais les agents des services frontaliers «ont la directive très claire de laisser passer tout le monde», ajoute M. Fortin.

Sans jeter la pierre aux agents de Santé Canada, il considère que le manque de formation de ces 1000 personnes engagées en urgence pendant la pandémie n’aide pas aux suivis.

«On les a carrément garrochées un peu partout, dans des bureaux des aéroports, avec à peu près pas de formation. Aussitôt qu’une pression, [afflux] s’exerce à la frontière, les instructions c’est simplement de se fier au bon vouloir des gens», détaille Jean-Pierre Fortin.

«Ça fait un an qu’on est en situation pandémique et on ne voit pas d’amélioration! [...] Les agents sont rendus vraiment écœurés de voir qu’on laisse passer beaucoup de monde, ce qui est hors de leur contrôle», déplore-t-il.

Le gouvernement Legault a part ailleurs autorisé jeudi un plus grand nombre de personnes se trouvant dans un rassemblement religieux, nombre fixé à 250 personnes.

Toute personne qui se présente à la frontière et qui n’a pas de plan de quarantaine clair doit être escorté dans un centre de quarantaine, ce qui ne semble pas se faire aux frontières terrestres actuellement.