Médecin accusé de meurtre à Hawkesbury: le milieu médical est sous le choc

La communauté médicale était stupéfaite vendredi de voir un professionnel de la santé faire face à l’accusation la plus grave du Code criminel. Les médecins contactés manquaient de qualificatifs tellement leur surprise est énorme.

« Ayoye », « complètement fou » ou « histoire cauchemardesque », les médecins du Québec ne savaient pas comment expliquer ce qui a bien pu se produire à Hawkesbury, en Ontario.

Une fois sa formation terminée à l’Université McGill, à Montréal, le Dr Brian Nadler a quitté il y a quelques années pour la Saskatchewan avant de revenir.

« Épeurant »

Des confrères ont d’ailleurs souligné qu’il ne s’agit pas d’une destination très prisée pour acquérir une surspécialité médicale. L’accusé semble toutefois peu connu dans la Belle Province, bien que des patients québécois se rendent à Hawkesbury pour recevoir parfois des soins plus rapidement.

« Tout le monde est sous le choc. C’est épeurant, on leur fait confiance », a ajouté une employée de l’hôpital en entrevue.

Le Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario, dont Brian Nadler est membre depuis février 2020, a simplement qualifié les allégations « d’extraordinairement troublantes ».

Françoise Poisson, 58 ans, a fait la connaissance du Dr Nadler lorsqu’elle a été hospitalisée à la veille de Noël. La patiente garde toutefois un « très bon souvenir » du spécialiste.

« Je ne comprends pas ce qui s’est passé », insiste-t-elle.

De son côté, la mairesse de la ville, Paula Assaly, a voulu se montrer rassurante samedi.

«L'hôpital continue ses opérations, continue de donner ses bons services et continue à prodiguer des soins en sécurité. Alors je fais un appel au calme», dit-elle.

Une première

Pour Me Paul G. Brunet, PDG du Conseil pour la protection des malades, la situation est inédite.

« Ça fait presque 25 ans que je suis porte-parole du Conseil et je n’ai jamais vu ça. Il n’y a pas de mots. Pour le moment, c’est simplement bouleversant. »

Étant lui-même avocat, il reste prudent pour respecter la présomption d’innocence malgré son rôle auprès des malades.

« Pour accuser quelqu’un de meurtre au premier degré, ça prend un minimum de preuves. »

Par contre, il ne croit pas qu’un acte isolé puisse miner la confiance des malades.

« Quelqu’un qui a un serment aussi sérieux et grave que de soigner les gens et les empêcher de mourir, je n’ai jamais vu ça », termine Paul G. Brunet.

En pleine éclosion

Ces événements surviennent alors que l'Hôpital général de Hawkesbury (HGH) combat sa deuxième éclosion de COVID-19 en moins de deux semaines.

En date du 25 mars, 16 patients et 5 employés ont été déclarés positifs au coronavirus. Cinq personnes sont décédées en lien avec le virus.

Le Dr Brian Nadler a été placé en détention après sa comparution vendredi après-midi au palais de justice de l'Orignal. Il devrait comparaître à nouveau le 6 avril. D'ici là, tous ses privilèges à l'hôpital lui ont été révoqués, ont indiqué les communications du centre hospitalier.

Pour sa part, l'avocat de l'accusé, Me Alan Brass, persiste et signe : il défendra son client bec et ongle.

«Mon seul commentaire est que le docteur Nadler clame son innocence. Nous allons nous défendre rigoureusement contre les accusations qui pèsent contre lui», affirme-t-il au bout du fil.

–Avec Laurent Lavoie, l’Agence QMI et TVA Nouvelles