Notre modèle de CPE est sous respirateur artificiel

Monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la Famille,

Aujourd’hui, j’ai envie de crier que les services de garde sont malades, pas de la COVID-19, mais d’une longue agonie ; l’histoire se répète et continue.

Je fais partie de celles et ceux qui ont travaillé dans les « garderies sans but lucratif », dans les années précédant la politique familiale de 1997. Celles et ceux qui y travaillaient se souviennent des combats que nous faisions pour faire survivre ces établissements et répondre aux besoins éducatifs des tout-petits.

Pour y arriver, nous acceptions de ne pas encaisser notre paye le jeudi, car les fonds n’étaient pas suffisants pour que tous puissent le faire la même journée. Nous avons dû faire la peinture, réparer l’établissement, négocier pour avoir un bail qui était « décent ». En aucun temps je ne veux me plaindre, je ne fais que le constat de ce qui était pour comprendre où nous sommes maintenant.

Une passion

Nous étions des éducatrices qualifiées dans le service où j’étais, notre conseil d’administration nous soutenait dans notre rôle professionnel et c’est là que j’ai découvert ma passion. D’un boulot temporaire à la suite de mes études universitaires, je suis tombée en amour avec cette profession. Oui, j’ai eu des commentaires du genre : « Tu as un baccalauréat, tu mérites mieux comme job », « Ben voyons, des études pour devenir gardienne », etc.

Je suis passée par-dessus ces commentaires et je suis heureuse du chemin professionnel que j’ai pris. J’ai passé près de 20 ans dans les CPE et garderie et je peux vous dire que presque chaque matin, j’étais heureuse d’aller travailler. Ce ne sont pas tous les travailleurs qui ont la chance de se dire ça.

Maintenant, revenons à cette agonie dont je vous parlais; les parents se cherchent des places subventionnées, des services de garde qui ouvrent leurs portes (avec des embûches que vous avez soulevées lors d’un point de presse), mais qu’en est-il de la profession? Où allons-nous trouver ce personnel qualifié?

Valoriser la profession

Je suis enseignante en Techniques d’éducation à l’enfance depuis plusieurs années, car je crois en cette profession, je suis encore étonnée d'entendre que c’est ridicule de faire des études pour devenir éducatrice (quand ce n’est pas le mot gardienne qui est mentionné). La profession n’est pas valorisée, que ce soit par l’attrait des études, par le salaire et/ou les conditions de travail.

Ces études, qui demandent trois années au Cégep, exigent le développement de compétences qui vont au-delà de s'occuper d'un enfant. Ces cours portent sur le développement psychologique des enfants.

Combien de personnes savent que la notion de ce qui est bien ou mal n’est pas acquise avant l’âge scolaire? Que pour apprendre à écrire, l’enfant doit savoir dessiner certaines formes par lui-même? Que d’obliger un enfant à dormir ne l’aidera aucunement à être autonome et s’endormir calmement? Les éducatrices savent pourquoi ça ne sert à rien de dire ou exiger des choses à un enfant qui n’a pas atteint le stade de développement lié à son âge. Vive les cours de psychologie.

Il y a des cours qui portent sur les techniques d’intervention. À part les études en éducation spécialisée, aucune autre formation collégiale ne va aussi loin dans ces notions.

Oui, il y a des cours d’animation : ces cours portent sur les façons d’adapter des activités qui sauront développer les différentes parties du corps et de l’esprit des enfants. Il y a des cours pour stimuler le langage des enfants, des cours pour accompagner les parents, les soutenir, communiquer avec eux, travailler en collaboration avec les différents organismes pour soutenir l’enfant et sa famille et plus encore.

Pourquoi peu de jeunes s'inscrivent en Techniques d’éducation à l’enfance alors? Sans tomber dans la démagogie, je dirais parce que la profession est dévalorisée (quand on en parle, c’est au négatif), que les salaires ne reflètent pas l’étendue de leurs connaissances, compétences et travail ardu. Quand on débute à 17 $ de l’heure et qu’on plafonne à 23 $ après plusieurs années, ça décourage certaines personnes, car à 17 $ de l’heure, on paye difficilement son loyer. Vaut mieux avoir un conjoint(e) ou des parents derrière nous. Profession majoritairement de femmes, donc socialement ça passe mieux, elles n’avaient qu’à choisir un autre métier.

Manque de relève

Votre Ministère va ouvrir ses coffres pour la création de nouvelles places, mais les éducatrices et éducateurs ne seront pas au rendez-vous. Les inscriptions baissent dramatiquement dans cette Technique. Les 21 personnes inscrites au DEC cette année ne suffiront même pas à remplir les postes qui seront à combler dans trois ans.

C’est sans compter que sur les 21, ce n’est pas dit qu’elles vont toutes terminer leurs études. Que pouvons-nous faire? Les milieux se questionnent, les établissements d’enseignement font leur possible pour faire connaître la profession, le personnel éducateur se bat pour de meilleures conditions salariales et de travail.

Ces anges, qui sont là depuis le début de la COVID, qui ont travaillé dans l’ombre d’autres professions, méritent une attention particulière de votre Ministère, car à court terme, la désertion de la profession va obliger la fermeture de certains milieux, faute de personnel éducateur.

Je crois en des services de garde de qualité, je vois les pays tels que la Norvège, la Suède qui sont des exemples à suivre en matière d’éducation et j'aimerais qu'on tende vers cette qualité.

Notre modèle de CPE et garderie a besoin d’un respirateur artificiel en ce moment, sa mort va arriver quand on ne pourra plus fournir le personnel qui va le maintenir en vie. Faites partie de la solution. Les services de qualité passent par des conditions de qualité, les éducatrices et éducateurs des différents types de services de garde ont besoin de plus de reconnaissance.

En souhaitant que cette lettre puisse trouver écho autant dans votre Ministère que dans la communauté.

Photo courtoisie

Josée Dodier, Enseignante en Techniques d’éducation à l’enfance