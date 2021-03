Attaque à l'arme blanche: un mort et plusieurs blessés dans une bibliothèque de North Vancouver

Une femme est décédée et plusieurs personnes ont été blessées lors d’une attaque à l’arme blanche samedi après-midi à l’intérieur et à l’extérieur de la bibliothèque de Lynn Valley, un arrondissement de la ville de North Vancouver, en Colombie-Britannique, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

«Un suspect a été placé en détention. Il serait apparemment le seul suspect», a précisé dans un tweet en début de soirée la division britanno-colombienne de la GRC.

La police tente toujours de comprendre les motifs derrière l'attaque, plusieurs policiers en crimes majeurs ont été mobilisés pour l'enquête.

Le sergent Frank Jang, de l’Équipe intégrée d’enquête sur les homicides de la GRC, a déclaré que le suspect était vivant, mais il n’a donné aucune précision concernant les blessures de l’homme.

Il a par ailleurs confirmé que le suspect était connu des autorités et qu’il a un casier judiciaire, a rapporté Global News.

«De toute évidence, la question est de savoir pourquoi cela s’est produit. Nous croyons que nous savons le qui, le quoi et le quand. C’est notre travail maintenant de déterminer le pourquoi», a-t-il ajouté.

Les autorités seraient encore à la recherche de victimes potentielles, alors que six personnes auraient été transportées à l’hôpital, selon les informations obtenues par le média. Aucune précision n’a été donnée sur leur état de santé.

Les services d’urgence de la Colombie-Britannique ont mentionné avoir été appelés dans ce secteur vers 13 h 45 et ont alors déployé 11 ambulances et deux superviseurs sur les lieux.

«Nous roulions sur la rue Lynn Valley, et il y avait une femme juste à côté de sa voiture avec un garçon de sept ans, plusieurs coups de couteau et des saignements abondants... Elle a dit que c’était un agresseur à l’arme blanche qui courait dans la rue, alors nous avons immédiatement fait demi-tour pour aller aider d’autres victimes», a déclaré un témoin à Global News.

«Lynn Valley et tout le district de North Vancouver sont une communauté très soudée et tranquille. Un incident comme celui-ci est profondément bouleversant quand il se produit dans la communauté que nous aimons», a mentionné dans un communiqué le maire du district de North Vancouver, Mike Little, selon Global News.

La bibliothèque restera fermée jusqu’à nouvel ordre, a-t-elle souligné sur son compte Twitter.

Premières réactions à Ottawa

«Mes pensées sont avec Vancouver Nord ce soir. À tous ceux qui sont touchés par l’incident violent qui s’est produit à Lynn Valley, sachez que tous les Canadiens pensent à vous et souhaitent un prompt rétablissement aux personnes blessées», a écrit en soirée le premier ministre Justin Trudeau sur son compte Twitter.

Mes pensées sont avec Vancouver Nord ce soir. À tous ceux qui sont touchés par l’incident violent qui s’est produit à Lynn Valley, sachez que tous les Canadiens pensent à vous et souhaitent un prompt rétablissement aux personnes blessées. https://t.co/8Q32wuOlTk — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 28, 2021

Le ministre de l’Environnement et des changements climatiques et élu de la circonscription de North Vancouver, Jonathan Wilkinson, a déclaré dans un communiqué qu’il était «choqué et ébranlé» par cette attaque.

«Cette bibliothèque est un lieu sûr où les familles de communauté de Lynn Valley se réunissent depuis des années. Jusqu’à aujourd’hui, il était inimaginable qu’un tel acte de violence ait pu se produire en plein cœur de celle-ci», a-t-il ajouté.

Le leader conservateur Erin O’Toole a également témoigné de son soutien sur Twitter, se disant «troublé par les attaques à Vancouver Nord aujourd’hui».