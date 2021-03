Transporter du cannabis sans le déclarer à la frontière pourrait coûter cher

Jusqu’à présent uniquement confisqué, les voyageurs qui essaieront de franchir la frontière canadienne avec du cannabis devront payer jusqu’à 2000$ par infraction, et ce, à partir de lundi le 29 mars.

Bien que le cannabis ait été légalisé depuis le 17 octobre 2018, il reste illégal de franchir la frontière avec du cannabis sans permis ou exemption valide.

Toutefois, si un individu possède du cannabis, quelle que soit la quantité, il deviendra encore plus nécessaire les déclarer correctement à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Si le tout n’est pas fait, un agent des services frontaliers retiendra le cannabis ou les produits du cannabis non déclarés, sans condition de restitution, et remettra au voyageur un avis écrit de cotisation de pénalité indiquant la contravention et une pénalité allant de 200 $ à 2 000 $.

Selon la gravité et la nature de l'infraction, l'ASFC peut également engager des poursuites criminelles en plus de la sanction monétaire. S'ils sont reconnus coupables, les voyageurs peuvent être condamnés à une peine d'emprisonnement, à une amende ou aux deux.