Les derniers sur le coronavirus du 28 mars 2021

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 23h00

PLANÉTAIRE

Cas: 127 099 168

Morts: 2 783 171

Rétablis: 72 040 573

ÉTATS-UNIS

Cas: 30 262 036

Morts: 549 335

CANADA

Ontario: 343 140 cas (7327 décès)

Québec: 308 311 cas (10 647 décès)

Alberta: 146 340 cas (1983 décès)

Colombie-Britannique: 95 677 cas (1449 décès)

Manitoba: 33 922 cas (934 décès)

Saskatchewan: 33 031 cas (433 décès)

Nouvelle-Écosse: 1711 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1577 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1016 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 156 cas

Yukon: 73 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 965 404 cas (22 880 décès)

NOUVELLES

22h38 | Allègement du confinement en Angleterre; alertes médicales en France

Les rencontres et les sports en extérieur sont autorisés depuis lundi en Angleterre, où la deuxième phase du déconfinement progressif contraste avec la progression de l'épidémie ailleurs en Europe, surtout en France où le monde médical multiplie les signaux d'alarme.

Photo d'archives

22h01 | COVID-19 : une trentaine de certificats frauduleux saisis à la frontière

Une trentaine de voyageurs ont été officiellement soupçonnés d’avoir présenté un certificat frauduleux attestant qu’ils ne sont pas contaminés par la COVID-19, a affirmé l’Agence des services frontaliers du Canada, dimanche.

Joël Lemay / Agence QMI

20h56 | EN VIDÉO | Une cargaison de vaccins Pfizer arrive à Hamilton

Un avion transportant des vaccins de Pfizer a atterri dimanche soir à l’aéroport de Hamilton, en Ontario.

20h24 | Maduro propose du «pétrole contre des vaccins» pour le Venezuela

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a proposé, dimanche, du «pétrole contre des vaccins» alors que son pays, qui fait l’objet de sanctions économiques touchant notamment le secteur pétrolier, fait face à une deuxième vague de coronavirus.

AFP

19h57 | COVID-19: fermeture temporaire d’écoles à Laval et Mont-Saint-Hilaire

Une école secondaire de Laval et une autre de Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie, seront temporairement fermées lundi pour quelques jours en raison d’une éclosion de COVID-19.

Photo d'archives, Agence QMI

18h27 | Suffisamment de masques conformes pour les écoles et les garderies

Le cabinet du ministre de la Famille a confirmé dimanche après-midi que les garderies et les établissements scolaires québécois ont suffisamment de masques conformes pour répondre à leurs besoins, dans la foulée de craintes exprimées par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

17h57 | Un millier de manifestants en Belgique contre les restrictions anti-COVID

Environ un millier de personnes, selon la police, ont manifesté dimanche dans un parc public de Liège, dans l’est de la Belgique, pour protester contre les restrictions anti-COVID, notamment le port du masque.

AFP

16h46 | COVID-19 : le Dr Fauci juge « prématurée » la fin des restrictions dans certains États américains

Le conseiller à la Maison-Blanche sur la pandémie Anthony Fauci, s’est dit inquiet dimanche du plateau observé dans le nombre de cas de la COVID-19 aux États-Unis, estimant qu’il était dû à la levée « prématurée » des restrictions dans certains États.

AFP

16h09 | Geneviève Guilbault en isolement préventif

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique du Québec a annoncé dimanche après-midi qu’elle se plaçait en isolement préventif.

Nous avons appris aujourd'hui que le père de mes enfants a été en contact avec une personne déclarée positive à la #COVID19. Suivant les directives de la Santé publique, je me place en isolement préventif jusqu'à ce qu'il ait passé 2 tests négatifs. #onseprotège — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) March 28, 2021

16h06 | Le ski de semaine a sauvé la saison

Malgré les hauts et les bas des centres de ski dans la dernière année, l’achalandage était bien présent durant la saison, et ce en raison des skieurs en semaine.

15h23 | L’importance d’une fête nationale à Montréal

Marie-Anne Alepin, présidente de la Société St-Jean-Baptiste était de passage à LCN pour parler de l’importance de la fête nationale.

13h22 | Pénurie de main-d’œuvre en restauration

Les salles à manger en zone rouge ne sont pas encore ouvertes que les restaurateurs peinent déjà à trouver du personnel.

13h07 | COVID-19: un nouveau bilan près de 2500 cas en Ontario

L’Ontario s’est, à nouveau, approché très près de la barre des 2500 nouveaux cas de COVID-19, dimanche, tandis que le Québec est repassé sous la barre des 1000 infections par jour.

Photo d’archives, Agence QMI

12h53 | Des inquiétudes face au retour à temps plein des élèves du secondaire

Dès lundi, les élèves du secondaire de l’ensemble du Québec seront de retour sur les bancs d’école. Par contre, ce retour amène son lot d’inquiétudes en raison de l’augmentation des variants dans la belle province.

11h03 | 917 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le Québec rapporte 917 cas de COVID et deux décès, portant le total à 308 311 personnes infectées et 10 647 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 1009 infections et huit décès.

AFP

9h26 | Québec doit interdire l'ouverture des écoles incapables de fournir des masques, croit la CSQ

Après un avis de Santé Canada sur les masques SNN200642 du fournisseur Metallifer potentiellement toxiques distribués dans certaines écoles et garderies, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) demande immédiatement aux ministères de l'Éducation et de la Famille d'interdire l'ouverture des établissements qui ne seraient pas en mesure de fournir des masques adéquats.

shocky - stock.adobe.com

9h23 | Les facteurs de risque de plus en plus communs

Les facteurs de risque de contracter la COVID-19 sont de plus en plus communs ce printemps qu’ils ne l’étaient lors de la première et la deuxième vague.

8h08 | Poutine appelle les Russes à se faire vacciner contre le coronavirus

Le président Vladimir Poutine a appelé dimanche les Russes à se faire vacciner contre le coronavirus, un geste "nécessaire", moins d'une semaine après avoir lui-même reçu l'injection en privé, loin des caméras.

7h49 | Une pandémie d'insomnie: les remèdes pour dormir ont la cote

Les médicaments pour trouver le sommeil, qu’ils soient en vente libre ou prescrits, ont eu la cote pendant la pandémie, remarquent autant des pharmaciens qu’un assureur.

7h29 | Goût et odorat perdus à jamais, l'angoisse de rescapés de la COVID

Subitement, trois jours après avoir été déclarée positive à la COVID, «tout avait un goût de carton»: Elizabeth Medina, 38 ans, a perdu goût et odorat au début de la pandémie, en mars 2020. Un an plus tard, elle désespère à l'idée de ne jamais les récupérer.

AFP

6h46 | Tous les Madelinots adultes seront vaccinés d’ici Pâques

Pendant que la campagne de vaccination prend de l’ampleur ailleurs au Québec, les Îles-de-la-Madeleine vont encore plus vite. Ainsi, tous les Madelinots adultes recevront une première dose de vaccin contre la COVID-19 d’ici le lundi de Pâques.

5h05 | Gabriel n’oubliera pas de sitôt son septième anniversaire

Un père a pu offrir un anniversaire inoubliable à son fils déprimé par la pandémie grâce à la mobilisation de la communauté après avoir lancé un cri du cœur devenu viral sur les réseaux sociaux.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONT

5h00 | OBNL en pandémie: s’adapter pour donner

Comme bien d’autres organismes récoltant les dons du public pour les redistribuer dans la communauté, le Centre du partage, à Salaberry-de-Valleyfield, a dû adapter ses pratiques pour faire face aux problèmes causés par la pandémie.

1h18 | L'Australie arrête soutenir les salaires, «cruel» selon les syndicats

L'Australie a mis un terme dimanche à un dispositif de soutien aux salaires qui avait été créé il y a un an pour aider les employés dans le contexte de la crise sanitaire, une décision jugée «cruelle» par les syndicats qui pourrait pousser 150 000 personnes vers le chômage.

0h50 | Des musiciens dans la vitrine: les New-Yorkais retrouvent le spectacle vivant

Des notes ont résonné dans l'air matinal encore frais avec, en fond, klaxons, roucoulements de pigeons et bruits de chantier. Derrière la vitrine d'un magasin désaffecté de l'Upper West Side de New York, s'élevait la musique de Debussy.

Des joggeurs, quelques parents avec poussette et des personnes âgées se sont arrêtés pour tendre l'oreille et capter, via des haut-parleurs, le son du piano de Spencer Myer et du violoncelle de Michael Katz.

Pas de salle de concert, pas de fauteuils, une vitre de séparation, mais c'est bien un concert, l'occasion pour deux musiciens "affamés" de contact humain, comme le dit Spencer Myer, de jouer ensemble et de retrouver un public.

AFP

0h46 | Goût et odorat perdus à jamais, l'angoisse de rescapés de la COVID

Subitement, trois jours après avoir été testée positive au Covid, "tout avait un goût de carton": Elizabeth Medina, 38 ans, a perdu goût et odorat au début de la pandémie, en mars 2020. Un an plus tard, elle désespère à l'idée de ne jamais les récupérer.