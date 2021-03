Neige pour les uns, pluie pour les autres

Après un premier épisode vendredi ayant apporté au passage de la pluie, de forts vents et de la neige sur l’ensemble de la province, un deuxième système, plus costaud, devrait apporter de la neige dans l’est de la province et de la pluie à l’ouest.

• À lire aussi: Le niveau des rivières pourrait atteindre un sommet lundi

Une première perturbation, dans la nuit de vendredi à samedi, a apporté près de 20 cm de neige à New Carlisle. Plus à l’ouest, c’est la pluie qui avait une place prépondérante alors que Nicolet a amassé plus de 40 mm de pluie, selon Environnement Canada.

La ville de Montréal a aussi été beaucoup arrosée, avec un peu plus de 20 mm de pluie au cours des dernières heures.

Selon les radars, le système fera son entrée en fin de matinée par le nord-ouest et sillonnera une bonne partie de la province durant la journée. Alors que la Gaspésie pourrait amasser jusqu’à 30 cm, la pluie sera encore à surveiller pour les secteurs à l’ouest.

Les cours d’eau seront encore à surveiller dimanche. Déjà en date de dimanche matin, la rivière Chaudière, la rivière des Mille Îles et la rivière Noire sont au stade d’inondation mineure.

Les précipitations devront s’estomper dans la nuit de dimanche à lundi.