130 M$ pour accélérer le virage numérique

Pour accélérer le virage numérique, Québec lance l’Offensive de transformation numérique dotée d’un budget de 130 M$ sur 12 mois.

Moins de la moitié des petites et moyennes entreprises du Québec ont pris le virage numérique. Elles accusent un retard par rapport à celles de l’Ontario et du reste du Canada.

« Beaucoup d’entrepreneurs ont besoin de se faire accompagner. Pas parce qu’ils ne comprennent pas, mais parce qu’ils sont dans leur quotidien », a affirmé le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon

L’entreprise Inno-centre donne des conseils stratégiques aux entreprises depuis une trentaine d’années.

Québec lui accorde donc 20 millions $ pour les accompagner dans leurs démarches de transformation numérique.

« Le profil type des entrepreneurs qu’on rejoint, ce sont des gens qui ont passé 10 ans, 20 ans, 30 ans à construire une entreprise et qu’ils l’ont fait seul. Ils n’ont jamais développé le réflexe d’aller chercher des conseils externes », explique Claude Martel, président et chef de la direction chez Inno-centre.

Plus de 13 millions du montant prévu iront aussi à Groupe BIM pour soutenir un projet de transformation numérique dans le secteur de la construction.

« La numérisation, c’est vraiment un incontournable pour assurer la relance et aider les entreprises à devenir beaucoup plus performante », estime le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale Jean Boulet.

La nouvelle initiative est complémentaire au programme d’Investissement Québec qui soutient le financement de la transformation numérique.

D’autres projets seront annoncés dans divers secteurs de l’économie dans les prochaines semaines.

Québec compte ainsi réduire l’écart de productivité de ses entreprises avec l’Ontario.

