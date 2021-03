36e Gala Artis: les premiers finalistes sont...

Le compte à rebours nous menant au 36e Gala Artis, le 9 mai prochain, est bien amorcé.

À un peu plus d’un mois de la soirée, «Salut Bonjour» dévoile cette semaine la liste des finalistes. Chaque jour, jusqu’à vendredi, de nouvelles nominations seront annoncées, entre 6 h et 10 h, à TVA. Lundi, on apprenait que Gino Chouinard, Charles Lafortune, Martin Matte, Gildor Roy et un petit nouveau dans cette catégorie, Pier-Luc Funk, concourent pour le prestigieux trophée de la Personnalité masculine de l’année.

Pier-Luc Funk avait été nommé au Gala Artis en 2018, 2019 et 2020 à titre de Meilleur artiste: émission jeunesse, mais n’a jamais remporté la statuette.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La saison 2020-2021 a été très occupée pour le jeune animateur de «Sans rancune», qu’on a aussi vu dans la comédie «Entre deux draps», la dramatique «Fragile» et à la barre de la quatrième soirée «Mammouth», aux côtés de sa bonne amie Sarah-Jeanne Labrosse.

Au printemps dernier, Pier-Luc Funk a de surcroît coanimé avec Catherine Brunet «Les suppléants», qui s’adressait aux étudiants du secondaire alors que les écoles étaient fermées.

À ses côtés comme possible Personnalité masculine de l’année, Gino Chouinard, Charles Lafortune (qui copilote le gala cette année en compagnie de Guy Jodoin), Martin Matte et Gildor Roy ont respectivement récolté, au fil des ans, 7, 14, 4 et 3 mentions dans cette catégorie de pointe.