54 nouvelles infections de la COVID au Bas-Saint-Laurent, un record

Un autre triste record est enregistré aujourd’hui au Bas-Saint-Laurent, concernant le nombre de cas de COVID-19 : 54 nouvelles infections sont dénombrées, le bilan quotidien le plus élevé jusqu’ici.

De ce nombre, 41 cas sont recensés seulement dans la région de Rivière-du-Loup. Neuf se trouvent au Kamouraska et un dans les Basques et au Témiscouata.

Il y a 12 hospitalisations, trois de plus que vendredi. On compte 237 cas actifs et 162 cas de variants.

Quant à l’éclosion à l’unité de pédiatrie/court séjour de l’hôpital de Rivière-du-Loup, un 7e usager est maintenant infecté, soit un de plus, ainsi que deux employés.

Le Bas-Saint-Laurent avait présenté jeudi dernier son pire bilan de la COVID-19 depuis le début de la pandémie, avec 46 nouveaux cas.

Situation dans les écoles

Dix-huit écoles sont aux prises avec au moins un cas positif, incluant les Cégeps de Rivière-du-Loup et de La Pocatière. Au total, 135 élèves et 20 enseignants et employés sont infectés dans le milieu scolaire.

Près de 1200 élèves sont maintenant en isolement.

« On est vraiment ébranlé par la situation, parce que nous, depuis le début de la COVID. Je vous dirais qu’on avait un très bon contrôle de la situation et c’est la première fois qu’on est frappé autant et aussi rapidement », explique la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, en entrevue au Québec Matin à LCN.

Vaccination

De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer un ajustement de la stratégie du gouvernement pour la vaccination en région.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, croit qu'il faut augmenter le nombre de doses attribuées à la région avec la nouvelle réalité épidémiologique.

11% de la population a reçu une première dose de vaccin au Bas-St-Laurent alors que la moyenne provinciale est autour de 14%

« Compte tenu de ces données qui sont alarmantes, ce sont les constats de la santé publique régionale, ça prend un ajustement. On ne peut pas accepter d’être une des régions qui tirent de la patte en matière de vaccination et l’une des régions les plus touchées en même temps », affirme M. Bérubé.

Le député souhaite que le gouvernement agisse rapidement.

Dans Charlevoix, on dénombre 540 cas, soit cinq de plus que vendredi; 12 sont des cas actifs.