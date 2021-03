Annexion de la Crimée: Ottawa impose de nouvelles sanctions contre la Russie

Ottawa a annoncé lundi de nouvelles sanctions contre deux personnes et quatre entités impliquées dans l’annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014.

«La Russie ignore systématiquement, et ce depuis sept ans, les appels de la communauté internationale à mettre fin à ses violations de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ainsi que du droit international. Le peuple ukrainien mérite un avenir meilleur, un avenir qu’il puisse lui-même bâtir, libre de toute ingérence de la Russie», a ainsi déclaré par voie de communiqué le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau.

Le Canada demande donc à la Russie de cesser son occupation illégale du territoire ukrainien, mais également de libérer tous les prisonniers politiques illégalement détenus.

«[La Russie] a aussi renforcé la présence de son armée sur la péninsule, installé des centaines de milliers de citoyens russes en Crimée, et continue de détruire le patrimoine historique des peuples ukrainien et tatar de Crimée», peut-on lire dans le communiqué.

En imposant un gel des avoirs et une interdiction de transactions pour les personnes et entités ciblées, Ottawa s’est donc joint aux mesures prises par l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Australie.

Plus de 440 personnes et entités ont été sanctionnées par le Canada depuis l’annexion de la Crimée.

Il s’agit par ailleurs de la deuxième sanction contre la Russie en quelques jours, alors qu’Ottawa avait sanctionné neuf responsables russes le 24 mars dernier, cette fois-ci dans le cadre de la tentative de meurtre de l’opposant Alexeï Navalny.