Chaudière-Appalaches: 20 emplois seront créés par une nouvelle usine de transformation de fruits

L’entreprise Phytimpact, qui se spécialise dans la transformation de petits fruits nordiques, a racheté l’ancienne usine de Maple Leaf, à Saint-Anselme, dans Bellechasse, une acquisition qui s’inscrit dans un projet d’investissement de 4,5 millions $. Vingt emplois seront créés.

«On va fabriquer des breuvages santé et des suppléments alimentaires, mais on va aussi agir comme sous-traitant pour d’autres compagnies et faire des soupes biologiques, des sauces véganes et transformer des légumes biologiques», a expliqué Laurent Morin, propriétaire de l’entreprise Phytimpact, lors d’une entrevue téléphonique, lundi.

Concrètement, l’usine de 45 000 pieds carrés de Saint-Anselme se spécialisera dans la fabrication de produits biologiques en transformant les fruits à l’aide d’une technique de pointe, la lyophilisation (une méthode de séchage à froid). Cette approche permet de préserver les ingrédients actifs des fruits, soit les propriétés ayant des vertus pour la santé.

Les avantages de ce processus octroient à Phytimpact un positionnement favorable, en tant que joueur de marque, tant au Québec qu’à l’international avec des produits nichés, selon M. Morin.

En outre, la fabrication des produits en sous-traitance «vient rejoindre les préoccupations d’autonomie alimentaire» et «donner des débouchés pour les produits biologiques québécois», peut-on lire dans un communiqué de presse de l’entreprise.

Un plan en trois phases

«L’achat de l’usine s’inscrit dans un projet d’affaires qui se déploie en trois phases», a affirmé M. Morin, précisant qu’avec cette transaction il en était à la seconde phase de son projet.

La première phase consistait à acquérir une bleuetière sur la Côte-Nord et à développer le produit. La troisième phase comprendra un plan d’expansion pour valoriser les bleuets sur la Côte-Nord même. «J’ai eu un support indéfectible de la région de Sept-Îles. On a des projets pour là-bas», a-t-il dit.

La production à l’usine de Saint-Anselme devrait commencer au mois de mai.