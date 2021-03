Denis Coderre à la mairie: «Tu reviens avec ton ex, puis tu te souviens pourquoi tu étais parti!»

Véritable secret de Polichinelle, Denis Coderre se lance dans la course à la mairie de Montréal. Défait par Valérie Plante en 2017, le politicien de carrière tentera de lui ravir les rênes de Montréal, en novembre prochain. Richard Martineau a son avis sur la question.

Denis Coderre, 57 ans, en sera à sa troisième course à la mairie. Les citoyens de Montréal auront l’impression de rejouer dans un épisode politique déjà -vu.

«J’espère pour les Montréalais qu’il va y avoir un 3e candidat. Il y a Valérie Plante, plus elle rit, plus elle ferme des rues et plus elle ferme des rues, plus elle rit. Et il y a Denis Coderre. Revenir avec ton ex? Parfois on se dit: ❝Pourquoi on s’est quitté❞ et on est nostalgique. Tu reviens avec ton ex et ça prend deux jours et tu te souviens pourquoi tu étais parti!» blague Richard Martineau.

