EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

DERNIER BILAN 15h30

PLANÉTAIRE

Cas: 127 442 926

Morts: 2 787 915

Rétablis: 72 276 724

ÉTATS-UNIS

Cas: 30 291 863

Morts: 549 664

CANADA

Ontario: 345 234 cas (7337 décès)

Québec: 309 202 cas (10 651 décès)

Alberta: 146 340 cas (1983 décès)

Colombie-Britannique: 95 677 cas (1449 décès)

Manitoba: 33 975 cas (934 décès)

Saskatchewan: 33 031 cas (433 décès)

Nouvelle-Écosse: 1711 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1588 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1016 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 156 cas

Yukon: 73 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 968 453 cas (22 894 décès)

NOUVELLES

15h19 | Moins de cas, mais plus de patients dans les hôpitaux

Les unités de soins intensifs du pays ont continué à se remplir, lundi, même si le nombre de nouvelles infections était à la baisse au Québec et en Ontario.

Du côté ouest de la rivière des Outaouais, le bilan quotidien s'est maintenu au-dessus de la barre des 2000 infections (2094), un nombre néanmoins en forte baisse par rapport aux données qui frôlaient des 2500 cas samedi et dimanche. En parallèle, 10 décès se sont ajoutés au bilan de l'Ontario.

AFP

15h16 | Vaccin refusé pour un homme à la condition médicale précaire

Atteint de cancer et de fibrose pulmonaire idiopathique, Pierre Sévigny avait tout en main pour obtenir son vaccin contre la COVID-19 le 18 mars dernier. Mais même avec un billet de son médecin, le résident de Saint-Basile-le-Grand est revenu bredouille de son passage au centre de vaccination de Saint-Bruno-de-Montarville, sur la Rive-Sud de Montréal.

Photo Reuters

15h09 | La polémique sur «le tourisme de beuveries» fait rage à Madrid

Des étrangers saouls déambulant dans les rues, des fêtes clandestines violemment interrompues par la police : ces images irritent les Madrilènes, tenus de rester dans leur région pendant la Semaine Sainte, alors que les frontières espagnoles sont ouvertes aux touristes.

AFP

15h00 | Les États-Unis accélèrent encore leur campagne de vaccination

Le président américain Joe Biden s'est félicité lundi de l'accélération spectaculaire du rythme de vaccination aux Etats-Unis mais a appelé les Américains à ne pas baisser la garde.

AFP

14h49 | Une étude américaine confirme l'efficacité des vaccins à ARN messager

Les vaccins Pfizer et Moderna ont démontré une efficacité de 90% contre une infection au coronavirus -- sans distinction sur le développement ou non de symptômes -- souligne une étude menée en conditions réelles auprès d'un peu moins de 4 000 soignants américains.

Joël Lemay / Agence QMI

14h43 | Les 4 scénarios présentés par le rapport OMS/Chine

L'étude des experts chinois et de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur les origines de la pandémie de COVID-19 examine quatre scénarios, sans toutefois leur accorder la même importance: tour d'horizon de ces hypothèses.

AFP

14h20 | L’Angleterre assouplit ses restrictions et s’accorde un bol d’air, mais reste prudent

Piquer une tête, jouer au golf et retrouver ses amis dans un parc pour une tasse de thé : les Anglais ont redécouvert lundi quelques libertés, dans un nouveau pas vers un déconfinement, sous la crainte que la vague de contaminations en Europe ne franchisse la Manche.

AFP

13h56 | Québec suspendra AstraZeneca pour les 55 ans et moins

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommandera dans les prochaines heures que l’administration du vaccin AstraZeneca soit suspendue pour les personnes de 55 ans et moins.

13h38 | COVID-19: des cas de variants forcent la fermeture du Séminaire Saint-François

La direction du Séminaire Saint-François, dans la région de Québec, a décidé de procéder à la fermeture complète l’établissement lundi midi alors qu’au moins 16 cas de positifs à la COVID-19 ont été déclarés au cours des dernières heures, dont des cas de variants présomptifs.

Capture d'écran, Google Maps

13h35 | COVID-19 à Québec: le Mega Gym Fitness rouvre après une importante éclosion touchant des dizaines de clients

Au cœur du bras de fer qui s’est joué entre les salles d’entrainement, prompt à ouvrir malgré le refus de la santé publique, le Mega Gym Fitness est maintenant aux prises avec une importante éclosion touchant des dizaines de clients. Un exemple qui milite pour leur fermeture plaide une professeure de l’école de santé publique.

Photo Stevens LeBlanc

13h25 | 54 nouvelles infections de la COVID au Bas-Saint-Laurent, un record

Un autre triste record est enregistré aujourd’hui au Bas-Saint-Laurent, concernant le nombre de cas de COVID-19 : 54 nouvelles infections sont dénombrées, le bilan quotidien le plus élevé jusqu’ici.

12h54 | COVID-19: encore une centaine de nouveaux cas à Québec

Le bilan de dimanche à 114 cas dans la Capitale-Nationale n’était pas qu’un accident de parcours. La région de Québec franchit la centaine pour une deuxième journée consécutive, avec 111 nouvelles infections lundi.

PHOTO D'ARCHIVES, DIDIER DEBUSSCHÈRE

12h50 | En France, des jeunes, des femmes enceintes et plus aucun lit de réa

«Les vagues se suivent et ne se ressemblent pas» : au service réanimation de l'hôpital de Saint-Denis, près de Paris, la moitié des patients COVID ont moins de 43 ans. Et deux sont des femmes enceintes. Du «jamais vu», s'alarment les soignants, épuisés.

11h26 | «On est dans une 3e vague», déclare Christian Dubé

«Il n’est pas question de se demander si on est dans une 3e vague ou non: on est dans une 3e vague», déclare le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Photo Stevens LeBlanc

11h00 | 891 nouveaux cas de COVID

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 MARS 2021

- 309 202 personnes infectées (+891)

- 10 651 décès (+5)*

- 477 personnes hospitalisées (-3)

- 120 personnes aux soins intensifs (+6)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 121 pour un total de 7 449 068

- 38 801 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 261 855

* Un total de 10 651 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19.

AFP

10h58 | Variants: «nos écoles sont sous haute surveillance»

Avec la montée des variants et la hausse du nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Québec, le ministre de l’Éducation est allé jusqu’à vérifier avec la santé publique vendredi dernier que le retour en classe annoncé pouvait toujours se faire compte tenu de la situation.

9h09 | Johnson & Johnson va livrer jusqu'à 400 millions de vaccins en Afrique

Jusqu'à 400 millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson vont être livrées aux pays de l'Union africaine, a annoncé lundi le géant pharmaceutique américain.

9h08 | L'Inde, en butte à une flambée des cas de COVID, limite les célébrations d'une fête hindoue

8h50 | Nouveau confinement aux Philippines face à la flambée de COVID-19

Plus de 24 millions de personnes à Manille et ses environs, coeur économique des Philippines, ont été confinées lundi, des restrictions prévues pour une semaine mais qui pourraient être étendues si les infections ne baissent pas, ont prévenu les autorités.

8h30 | Les zones orange repasseront-elles en rouge?

Chaque fois où le premier ministre Legault a tenu un point de presse à 17h, tel qu’il le fera demain, les annonces ont été capitales pour la gestion de la pandémie, les effets sur les paliers d’alerte des différentes régions et ses impacts sur les Québécois.

Alors que les variants se font de plus en plus préoccupants, les cas positifs à la COVID semblent repartir à la hausse et de plus en plus de régions qui étaient en orange ont à composer avec une augmentation des cas.

7h22 | Le patron de l'OMS estime que toutes les hypothèses sur l'origine de la COVID méritent «plus d'études»

7h15 | Voici un suspect dans la transmission du coronavirus

Le blaireau-furet est soupçonné par les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'être l'un des intermédiaires possibles de la transmission du coronavirus de la chauve-souris à l'être humain.

6h41 | Début de la vaccination au Kirghizstan avec le soutien de Pékin

Le Kirghizstan a lancé lundi sa campagne d'immunisation contre la COVID-19 à l'aide de vaccins offerts par la Chine voisine, qui est accusée par les Occidentaux d'utiliser la vaccination comme un outil d'influence géopolitique.

6h32 | Portugal: suspension des vols avec le Brésil et le Royaume-Uni prolongée jusqu'à mi-avril

Le gouvernement portugais a annoncé lundi prolonger la suspension des vols avec le Brésil et le Royaume-Uni jusqu'au 15 avril pour limiter la propagation des nouveaux variants.

5h42 | COVID: Paris et sa région privés de 15,5 milliards d'euros de recettes touristiques en 2020

5h19 | Permission de sortie en Angleterre, où le déconfinement progresse

Amis et familles peuvent désormais se retrouver à l'extérieur et certaines activités sportives reprennent en Angleterre, deuxième phase d'un très progressif plan de déconfinement permis par les progrès de la vaccination.

5h04 | Le retour au secondaire pourrait aggraver la 3e vague

La réouverture complète des écoles secondaires lundi fait craindre le pire au moment où les variants de COVID-19 les plus virulents pour les moins de 60 ans deviendront bientôt les souches dominantes ici.

4h24 | Virus: l'OMS met en garde contre une distribution déséquilibrée des vaccins

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde lundi contre l'écart grandissant entre le nombre de vaccins contre la COVID-19 disponibles pour les pays riches et ceux distribués aux nations plus pauvres par le biais du mécanisme Covax.

0h57 | Le Mexique enregistre 69% de morts en plus que ceux répertoriés

Le Mexique a enregistré 294 287 morts associés à la COVID-19, à la date du 13 février, soit 69,3% de plus que ceux qui avaient été répertoriés à l'origine pour la même période, selon un rapport officiel.