[EN IMAGES] COVID-19: les centres de dépistage débordent à Québec

Les centres de dépistage de la région sont débordés et atteignent des seuils jamais vus à Québec à cause de la troisième vague de COVID-19, alors que le taux de positivité au virus a doublé dans la région depuis la semaine passée.

Depuis la semaine dernière, plus de 2000 personnes se rendent chaque jour dans les centres de dépistages de Beauport, de Sainte-Foy et d’Expocité. Dimanche, 2746 individus y ont été dépistés. Un record qui a très certainement été battu une seconde fois, lundi, alors que 2200 personnes s’y étaient déjà rendues avant 13h30.

Photo Stevens LeBlanc

La situation était particulièrement compliquée hier au parc Colbert, notamment en raison de la fermeture du centre de Beauport causé par un problème électrique. Sans parler des gens de Lévis qui ont décidé de s’y rendre, leur centre de dépistage (CDD) régional affichant déjà complet.

Résultat, certains ont dû attendre pendant plus de 3 heures, et la file s’étirait jusque sur l’accotement de l’autoroute Charest.

Photo Stevens LeBlanc

«C’est quasiment dangereux. Les gens essaient de se mettre dans la file, d’autres essaient de passer à côté à l’intersection, mais ça bloque partout», raconte Jackson Sim, qui patientait en voiture devant le CDD du parc Colbert, à Sainte-Foy.

Taux de positivité accru

«Sans dire qu’on n’y arrive pas, c’est beaucoup plus difficile. On a dû se réajuster en intégrant les équipes [du CDD de Beauport] à Québec et en allant chercher du personnel administratif [...] pour les placer dans les lignes de dépistages», explique Serge Garneau, directeur adjoint des services de santé généraux au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Photo Stevens LeBlanc

Questionné à savoir s’il n’y avait pas un peu de panique dans la population à la source de ce débordement, M. Garneau est catégorique. «Ce n’est pas de la panique, les gens qui viennent se faire dépister sont symptomatiques», affirme-t-il.

Photo Stevens LeBlanc

D’ailleurs, le taux de positivité de la COVID-19 parmi la population régionale a doublé dans les derniers jours, preuve d’une présence de plus en plus importante des variants. Il est passé d’environ 1,8% dans les dernières semaines, à 4,3% dimanche.

Diminuer l’attente

M. Garneau s’attend à ce qu’il y ait encore plus de personnes qui viennent se faire dépister dans les prochains jours. Il invite donc la population à faire une «préinscription» en inscrivant leurs informations sur le site du CIUSSS de la Capitale-Nationale avant de se déplacer.

Photo Stevens LeBlanc

«De cette façon, on vient baisser drastiquement le temps d’attente. Par personne, on sauve 15 minutes», souligne-t-il.