Il poursuit sa compagnie d'assurance à la suite d'un incendie

Le propriétaire d'une maison incendiée en septembre dernier dans l'arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, a intenté une poursuite de 225 000 $ contre sa compagnie d'assurances qu'il accuse de négligence.

• À lire aussi: Les yeux fermés sur l’agression de sa fillette de 9 ans

• À lire aussi: Aînés négligés: des «histoires d’horreur» qui se répètent au Marquisat Montcalm

• À lire aussi: Négligence dans une résidence privée pour aînés : la ministre Marguerite Blais réagit

Six mois après l'incendie survenu au 865, rue père Champagnat, le 27 septembre dernier, le bâtiment est toujours placardé et le conteneur toujours dans l'entrée, parce qu'il n'y a aucun règlement entre le propriétaire Geoffroy Soucy et la compagnie Intact Assurance.

La position de l'assureur à propos de l'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Le propriétaire Geoffroy Soucy reproche donc à la compagnie de faire preuve de négligence.

Dans sa poursuite, M. Soucy allègue que l'assureur n'a même pas répondu à une demande de paiement intérimaire de 15 000 $, en janvier dernier.

Il ignore encore s'il va reconstruire, démolir ou réparer.

Les coûts de réparation sont évalués à 226 325 $ par une firme d'évaluation. À cette somme, il faut ajouter, selon l'estimation privée, des frais pour des travaux d'assèchement et de traitement antibactérien.

Le demandeur précise que sa réclamation pourrait être augmentée.

L'inventaire des biens détruits par le sinistre n'a pas encore été soumis à l'assureur. D'autre part, l'estimateur privé est d'avis qu'il faut tenir compte d'une dépréciation globale de 10 % du bâtiment, en raison des dommages causés par le feu.

La poursuite a été déposée il y a déjà quelques semaines. Aucun rapprochement ne s'est produit depuis, ce qui fait que les deux parties se dirigent vers un procès pour l'instant.