Kidnapping à Brampton: la victime a été retrouvée

La jeune femme qui avait été kidnappée sous les yeux des policiers tôt dimanche à Brampton, en banlieue de Toronto, a été retrouvée, a annoncé la police régionale de Peel lundi soir.

• À lire aussi: Kidnappée sous les yeux de la police, le suspect recherché pour meurtre

L'agente Heather Cannon, porte-parole pour la police de Peel, a expliqué en soirée que Salina Ouk, 23 ans, s'est présentée à un poste de police de Brampton d'elle-même aux environs de 19 h 30. Elle semblait en bonne santé, mais a tout de même été transportée à l'hôpital, a-t-elle précisé.

La porte-parole n'a pas expliqué les circonstances qui ont amené Mme Ouk à se rendre au poste de police, notamment à savoir si elle a été relâchée par son ravisseur ou si elle lui a échappé. Selon elle, les enquêteurs n'avaient pu lui parler que brièvement en début de soirée.

Le suspect dans cette affaire, Kwami Garwood, 21 ans, est toujours en fuite de son côté.

Dimanche matin, la police avait été appelée à se rendre à la résidence de la victime vers 3 h du matin en raison d'un homme qui criait et cognait dans sa porte d'entrée. À leur arrivée, les patrouilleurs ont entendu des cris de la victime émanant du garage, où ils ont trouvé le suspect au volant d'une voiture, avec Mme Ouk sur la banquette arrière.

Pour une raison qui demeure mystérieuse, les deux agents auraient ouvert le feu sur la voiture qui se trouvait dans le garage, ce qui n'a pas empêché le suspect de prendre la fuite, a indiqué l’Unité des enquêtes spéciales (UES) de l’Ontario, qui enquête sur le travail des policiers dans cette affaire. La police ignore si le suspect ou la victime pourrait avoir été blessé.

La voiture – une Honda Civic noire immatriculée BZHE247 – avait été retrouvée à quelques minutes de route de la résidence, abandonnée par ses occupants.

Plus tôt lundi, la police avait annoncé que le suspect et sa victime avaient pris un taxi après avoir abandonné leur voiture. Celui-ci les a conduits à l'angle de la rue Ruddington et de l'avenue Bayview dans le quartier de North York, à Toronto, vers 4 h du matin, soit à peine une heure après leur fuite.

Par la suite, un Kia Soul rouge ou orange s'est présenté dans un stationnement adjacent au lieu où les deux disparus ont quitté leur taxi. «Ce véhicule pourrait être ou ne pas être impliqué, mais les enquêteurs aimeraient parler avec son conducteur», a expliqué la police régionale de Peel en lui demandant de se manifester.

«Nous conseillons à Kwami Garwood de prendre conseil auprès d'un avocat et de faire savoir aux enquêteurs où se trouve Salina Ouk, avant de se rendre à la police par la suite», a aussi appelé la police en notant que le suspect est toujours considéré comme étant «armé et dangereux».

Kwami Garwood faisait déjà l'objet de quatre mandats d'arrestation, incluant un pour le meurtre prémédité d'un homme commis à Toronto l'été dernier. Il était aussi recherché pour avoir brandi une arme à feu en direction d'une personne et pour avoir proféré des menaces, a souligné la police de Peel lundi.